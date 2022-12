Linet Puente señaló a aplicación de taxi por cobrarle más de lo indicado al principio

La presentadora de Ventaneando usualmente paga 90 pesos, pero terminó con un cobro de 300 (Instagram/@linetpuente)

Linet Puente tomó un viaje de taxi por aplicación con un costo de 179 pesos mexicanos, —lo cual ya era casi el doble de la tarifa que siempre paga—, sin embargo, la indignación de la conductora de televisión creció cuando descubrió que el cobro por el servicio había sido de 300 pesos.

Cuáles son los nuevos símbolos de identificación de los taxis seguros en la CDMX La SEMOVI actualizó los datos de identificación que deben de tener los automóviles que brindan el servicio de transporte VER NOTA

Fue a través de su cuenta de Twitter que la presentadora de TV Azteca compartió su experiencia, en el tuit incluyó la captuta de pantalla del costo final:

“Oye @Uber_MEX ¿No le pierdes? Me había marcado que me cobrarían $179 lo cual ya era un abuso para una distancia en la que normalmente pago 90 pesos máximo ¿y me cobras 300 pesos? ¡No sean ABUSIVOS!” escribió el pasado 2 de diciembre.

Oye @Uber_MEX ¿No le pierdes? Me había marcado que me cobrarían $179 lo cual ya era un abuso para una distancia en la que normalmente pago 90 pesos máximo ¿y me cobras 300 pesos? No sean ABUSIVOS! pic.twitter.com/HXYDTZRpQS — Linet Puente (@LinetPuente) December 3, 2022

Linet Puente no compartió en su tuit la ruta que siguió el conductor, pero dejó en claro que el cobro a su tarjeta fue distinto al que había sido indicado en un inicio, el cual era de 179 pesos mexicanos. No se sabe por qué se realizó este aumento.

El paso de Bad Bunny por México: de boletos de 20 pesos al furor por sus conciertos El “Conejo Malo” se ha convertido en todo un fenómeno mundial y prueba de ello son los dos conciertos agotados que tiene agendados en el Estadio Azteca como parte de su World’s Hottest Tour VER NOTA

Cabe señalar que los taxis por aplicación manejan diversas tarifas, una de ellas es la dinámica, esto significa que el costo por el servicio se aumenta ante la alta demanda, pero el precio es indicado al momento de tomar el viaje y aunque puede haber variaciones, no suelen ser diferencias tan grandes que vayan de los 179 a los 300 pesos sin que el usuario lo vea durante el viaje.

Entre los comentarios, muchas personas compartieron con Linet las experiencias que han vivido con taxistas de aplicación, hubo testimonios de situaciones similares a las que vivió la conductora y también otro tipo de supuestos abusos.

Muchas personas compartieron experiencias similares con diversas aplicaciones de taxi (REUTERS/Toby Melville)

“@Profeco y @SCT_mx ¿no deben ya ponerle un alto y regular a estás plataformas?”, “Ayer me cancelo el mismo tipo 3 veces y verificamos qué estaba esperando que subiera la tarifa”, “me pasó apenas saliendo del Corona Capital me marcaba 250 a mi casa, me cobró 110 pesos de más” y “Así son, la otra vez no me di cuenta que el costo se elevó y la distancia no fueron ni 15 minutos a bordo”, fueron algunos d elos comentarios.

Daddy Yankee en México: tras conquistar Monterrey y Guadalajara, esto pueden esperar sus fans en CDMX El pionero del género urbano ofrecerá cinco conciertos en el Foro Sol como parte de su despedida “La última Vuelta World Tour” VER NOTA

Además del caso expuesto por Linet Puente, hay muchas personas que han sido víctimas de cobros excesivos en el transporte privado de la Ciudad de México. De forma similar a lo mencionado por una internauta, un asistente al Corona Capital contó a este medio que sufrió un intento de estafa por parte de un bicitaxista.

El joven mencionó a Infobae México que iba en compañía de tres personas más y el primer día del Corona Capital salieron de la Puerta 6 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Un joven sufrió un intento de estafa al retirarse del primer día de Corona Capital (Twitter @CoronaCapital)

En este sitio, el conductor de bicitaxi les informó que podía acercarlos hacia las diversas paradas del servicio especial de RTP. El costo del viaje de todo el grupo sería de 150 pesos. Sin embargo, al llegar al sitio —que no se encuentra a más de dos kilómetros de distancia—, el ciclista les dijo que el costo era por persona, así que tendrían que pagar 600 pesos mexicanos en total.

Por otra aprte, una extranjera señaló a un taxista por intentar cobrarle 2,400 pesos mexicanos por un viaje de poco más de 7 kilómetros. El recorrido solicitado era de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) hacia la Terminal de Central de Autobuses del Norte.

@erleen_95 La manera en que te roban en México los taxis del terminal del Tapo 2400 pesos una carrera hasta el terminal el norte ..... ♬ sonido original - erleen_95

“La manera en que te roban en México los taxis del terminal del la Tapo, 2 mil 400 pesos por una carrera hasta el terminal el norte”, escribió la joven en la descripción de su TikTok.

SEGUIR LEYENDO: