“Yo me la juego”: Enrique Alfaro defendió a MC tras polémicas de sus integrantes

El gobernador de Jalisco consideró que su partido MC no debería distinguirse por polémicas entre sus miembros (Foto: Twitter/EnriqueAlfaroR)

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, defendió a su partido Movimiento Ciudadano (MC) a pesar de las polémica interna entre sus integrantes Pablo Lemus y Alberto Esquer. Además el jalisciense indicó que no está preocupado por los planes del 2024, con respecto a las próximas elecciones, y agregó que por ahora estará ocupado en los temas de lo que queda del año y para lo que se aproxima en el 2023.

De acuerdo al gobernador, el proyecto que representa Movimiento Ciudadano es un asunto de todos sus integrantes pues gracias al partido, Jalisco ha tenido la oportunidad de representar un cambio y espera que sus miembros cumplan con la agenda sin problemáticas.

“Este es un movimiento de mujeres y hombres que merecen nuestro respeto(...) me debo a la gente que cuando ha sido necesario ha salido a la calle de manera libre, que hemos luchado recorriendo Jalisco; ellos serán siempre el proyecto político con el cual yo me la juego. Alberto, Pablo, Clemente son parte de este proyecto”, defendió tras los cuestionamientos de los medios ante la reciente controversia.

El partido Naranja en Jalisco se vio envuelto en polémicas tras los conflictos entre sus miembros Alberto Esquer Gutiérrez, secretario del Sistemas de Asistencia Social, y el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro por reclamos y señalamientos.

La manifestación en contra de la FIL Guadalajara fue encabezada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (Twitter/ @AlbertoEsquerG)

Todo comenzó cuando Movimiento Ciudadano, y otras organizaciones convocó a sus simpatizantes a marchar fuera de las instalaciones de donde se realizaría la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, el pasado 26 de noviembre, por conflictos entre el gobernador e integrante del partido, Enrique Alfaro, con el presidente de la feria Raúl Padilla así como el comité organizador.

En el llamado a la protesta se caracterizó por la ausencia del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien explicó, tras las críticas de Alberto Esquer, que no participó porque no “es arrastrado de nadie” y aclaró que su candidatura para la gobernatura de Jalisco en las próximas elecciones no depende de su participación en las protestas convocadas por el partido Naranja.

“No voy a actuar para quedar bien con nadie, no voy a andar de arrastrado con nadie, yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y se acabó. ¿Quién me va a sancionar? Pues hasta ahorita no, si ya me reclamaron pues el propio Esquer, el gobernador no me ha dicho nada”, declaró Lemus a los cuestionamientos de los medios.

Los comentarios del alcalde de Guadalajara llegaron a sabiendas de Alberto Esquer quien utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra, por segunda ocasión, de Pablo Lemus. En su cuenta oficial de Twitter publicó que eran inadmisibles las críticas de integrantes del partido.

«Hoy cambió el futuro político de Jalisco. Es inadmisible la ofensa y el desprecio a las estructuras y liderazgos de este movimiento. Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo», sentenció el Alberto Esquer.

Hoy cambió el futuro político de Jalisco. Es inadmisible la ofensa y el desprecio a las estructuras y liderazgos de este movimiento. Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo. — Alberto Esquer (@AlbertoEsquerG) December 1, 2022

Sin embargo, los ataques no pararon con las declaraciones del secretario. El alcalde tapatío también utilizó sus cuentas para manifestar sus opiniones, pues consideraba que su abstinencia a participar en la marcha estaba en relación con sus ideales.

“La congruencia, antes que nada, la razón borra la descalificación, estar cerca de la gente es nuestra fortaleza, jamás claudicaré ante mis principios, pues la verdad calla al servilismo, no es de intereses particulares, es el valor de la verdad”, respondió Pablo Lemus.

