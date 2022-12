Rafael Nadal salió avante en su duelo en la Ciudad de México contra Casper Ruud

Tennis - Rafael Nadal exhibition match - Plaza de Toros Mexico, Mexico City, Mexico - December 2, 2022 Spain's Rafael Nadal after his exhibition match against Norway's Casper Ruud REUTERS/Henry Romero

Ante poco más de 30 mil espectadores que se dieron cita en la Monumental Plaza de Toros en la Ciudad de México, el tenista ibérico, Rafael Nadal se despidió como profesional de México, un país en el que saltó al estrellato con 18 años, al vencer por 7-6 y 6-4 al noruego Casper Ruud.

En el duelo de exhibición, Nadal se impuso en sets corridos a Casper Ruud por parciales de 7-6 y 6-4, poniendo fin a una gira por Latinoamérica que contempló choques en Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador), Belo Horizonte (Brasil) y donde Rafa se impuso cuatro veces incluyendo la de su visita a la capital mexicana.

Es importante recordar que antes del duelo, Nadal Parer aseguró que este encuentro sería “posiblemente” su último partido como profesional en México y en donde en 2005 ganó su primer gran título, el Abierto de Acapulco donde se convirtió en el máximo exponente del AMT con cuatro títulos en su palmar.

@RafaelNadal y @CasperRuud98 hicieron vibrar la CDMX en una noche inolvidable en #TennisFestGNP (Foto: Twitter/@tennisfestmx)

“Es un sentimiento inolvidable vivir un ambiente así en México. Sólo puedo decir gracias por el apoyo incondicional, es un país que me ha tratado como un mexicano más. Se me hace difícil despedirme de ustedes”, dijo Nadal al final de su encuentro con Rudd.

Previo al encuentro desde CDMX, Nadal recordó que el Abierto Mexicano de Acapulco 2023 quedó en la deriva de su calendario, pues antes de ser un deportista es una persona a quien le está llegando “la edad”, por lo que piensa avanzar poco a poco hasta ver si puede regresar en 2024.

“Es posible que sea la última vez que juegue en este país como profesional. Hay que ser realistas. Tengo una edad y el 2023, Acapulco no está en mi calendario y al pensar en 2024, queda lejos. Ahora a disfrutar al máximo este momento y jugar en un escenario emblemático, con mucha gente y en un país donde siempre me he sentido querido”, contó ante la prensa.

Asimismo, el máximo ganador en la historia de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) con 22 gran slams, confesó que uno de sus grandes sueños es hacer una gira con Roger Federer, quien antes de la pandemia por COVID-19 vino a México para enfrentarse a Alexander Zverev ante más de 41 mil personas.

“No hagamos una historia de algo que no es, pero quedan años por delante y hemos vivido una historia de rivalidad y en el futuro confiamos en que podamos hacer alguna gira juntos y visitar lugares que hemos podido competir en un momento”, contó.

¿Quiénes han ganado el Abierto Mexicano de Tenis?

Desde la primera vez que se llevó a cabo el torneo, se han disputado 29 ediciones (en 1999 no se realizó). Desde entonces, se han coronado 17 tenistas distintos: Juan Martín del Potro, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Carlos Moyá, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov o Sam Querrey, por mencionar algunos.

Tennis - ATP 500 - Abierto Mexicano - The Fairmont Acapulco Princess, Acapulco, Mexico - February 26, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates with the trophy after winning the final REUTERS/Henry Romero

Cabe destacar que el AMT ha sido uno de los bastiones del tenis en América Latina desde que se fundó en 1993. Los máximos ganadores han sido David Ferrer con tres campeonatos (2010, 2011 y 2012), Thomas Muster (1993, 1994, 1995 y 1996) y Rafael Nadal (2005, 2013, 2020 y 2022), cada uno con cuatro títulos.

“En Latinoamérica me he sentido muy querido. En México no es ninguna excepción. He sentido el cariño de la gente, que para mí es una sensación bonita, solo puedo dar gracias al pueblo mexicano por la bienvenida que me dan. Me ha gustado mucho estar en Acapulco”, contó para El País a penas en febrero de este año.

