Lenny Kravitz regresó a México y envió un mensaje al Tri por su partido contra Arabia

Lenny Kravitz de nuevo está en México y mostró su apoyo a la selección mexicana con una playera del Mundial (REUTERS/Raquel Cunha)

El cantante Lenny Kravitz volvió a México para promocionar su sotol Noche Luna y aprovechó para desearle lo mejor a la selección mexicana; con su respectiva playera del Tri para este mundial, el estadounidense mostró su apoyo en el partido de este miércoles contra Arabia Saudita.

Nuevamente Lenny Kravitz pisó tierra azteca, aunque en esta ocasión no se sabe de las actividades que vaya a tener en México,

A través de sus redes sociales, el intérprete de It ain’t over till it’s over compartió en su llegada a México una imagen del sotol que lanzó en este país, además de una playera de la selección en el Mundial Qatar 2022, la cual lleva su apellido y el número cinco. En su mensaje, deseó buena suerte al Tri en el partido de hoy.

“De vuelta en CDMX, deseando buena suerte a México en el partido! Celebrating the occasion with (Celebrando la ocasión con) #NochelunaSotol”, se lee en su publicación.

Como cada vez que Lenny comparte sus visitas a tierra azteca, los internautas le dieron una calurosa bienvenida con comentarios como: “Lenny, hermano, ya eres mexicano”. También hubo decenas de seguidores que le agradecieron sus buenos deseos y le desearon una buena estancia.

“Te amo, gracias Lenny”, “Qué emocionante que estés de vuelta! Eres el mejor”, “Gracias chiquito bebé. Que tu estancia en México sea placentera”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Tan solo hace un mes, a finales de octubre, Lenny Kravitz regresó a México para continuar con las promociones para su sotol. En esa ocasión celebró una fiesta en una casa porfiriana de la colonia Juárez de la Ciudad de México. En el evento compartió que decidió lanzar su bebida aquí debido a su cariño a la cultura del país.

El estadounidense ha visitado en varias ocasiones México para lanzar y promocionar su sotol (Twitter/@LennyKravitz)

“El corazón de la gente mexicana es increíble. Crecí en Los Ángeles y desde pequeño tuve un gran acercamiento con México, entendí parte de su cultura; conforme fui creciendo, me fui involucrando más. Amo muchas cosas de aquí, como la música, la comida, la naturaleza, todo es hermoso y todo lo que conforma este país me encanta”, dijo a la prensa.

Antes de esto, en abril también visitó el país y recorrió las calles de la CDMX. Primero, anunció su llegada publicando en Instagram una fotografía en Mixcoac, la cual se volvió viral por los anuncios que estaban detrás de él y delataron en dónde se encontraba.

Después de que en redes estuviera circulando y que algunos de sus fans intentaran encontrarlo, trascendió un video en el que se vio al cantante disfrutando de la música de mariachis, pero de una forma particular.

El cantautor se encuentra de visita en México

Lenny fue captado por algunas personas bailando La batidora, interpretada por mariachis. Con su chamarra en la mano, el cantante movió su cadera al ritmo de la música y, para finalizar, aplaudió a los músicos que lo acompañaron.

Desde el primer momento, el nombre del también productor se vio envuelto en memes por su buena actitud en México y su única forma de disfrutar del país.

“¿Realmente fuiste a México si no bailaste el mariachi loco? Lenny Kravitz mueve el bote con estilo mexa”, “Cuando pasa por Mixcoac enfrente de tu negocio Lenny Kravitz”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El hecho de que Kravitz visitara la capital del país fue tan sorprendente que inclusive la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le dio la bienvenida con el mensaje: “Bienvenido, Lenny Kravitz, a la Ciudad de México #LaCiudadQueLoTieneTodo”.

