La verdad detrás del vuelo en el AIFA tras la presencia de perros en la pista

Las denuncias sobre la presencia de los caninos en la pista de aterrizaje se viralizaron en redes sociales (Foto: Twitter / @mrxmx2019)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que a través de redes sociales se viralizara el video de una maniobra que tuvo que realizar un vuelo luego de que la Torre de Control le avisara que no podía aterrizar ya que habían identificado la presencia de perros corriendo en la pista.

De acuerdo con el relato de los hechos publicado en Twitter, el vuelo 1025 de la aerolínea Volaris proveniente de Oaxaca tuvo que retrasar su aterrizaje luego de que fueran avistados los caninos corriendo en la pista de aterrizaje.

En el video que circuló en redes sociales es posible apreciar cómo la sombra de la aeronave se percibe más grande mientras va descendiendo, no obstante, de un momento a otro el avión comienza a subir nuevamente, interrumpiéndose el aterrizaje para asegurar a los perros que permanecían en dicha zona de uno de los magno proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquí el video del GO AROUND. pic.twitter.com/mGJCzmB0CJ — Chip Diamond (@S_Berho) November 28, 2022

Del mismo modo, el internauta identificada bajo el username @S_Berho compartió un audio en donde presuntamente el piloto del vuelo 1025 de Volaris les explicó a los pasajeros el motivo por el cual el aterrizaje de la aeronave tuvo que ser suspendido.

En la grabación es posible escuchar como desde cabina el piloto menciona “The tower reported dogs on the runway” lo que en español significa “La torre reportó perros en la pista”.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no ha emitido ningún pronunciamiento acerca de los caninos y el percance del vuelo que tuvo retrasar su aterrizaje, no obstante, medios de comunicación locales reportaron que los perros fueron asegurados por personal del puerto aéreo y trasladados hasta al refugio “Los Perritos de Santa Lucía”.

Pese a ello, el percance generó gran molestia entre los usuarios de dicha base aérea y detractores de la autodenominada Cuarta Transformación quienes aprovecharon la situación para expresar su molestia a través de redes sociales:

“AIFA El vuelo 1025 de Volaris que venía de Oaxaca no pudo aterrizar porque había perros en la pista!!! Unos días tienen tianguis y otros días perros deambulando por las pistas, y el peje se atreve a asegurar que es el mejor aeropuerto de América Latina!!!”; “Ya hay más perros que pasajeros en el AIFA”; “Llegan más perros a las pistas del AIFA que aviones jajajaja”, expresaron internautas.

Usuarios en redes sociales expresaron su molestia y se burlaron sobre el percance en redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

AIFA destinaría 26 mdp para matar perros, gatos y plagas en Santa Lucía

Antes de la inauguración del polémico aeropuerto estrella de la autodenominada Cuarta Transformación trascendió que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) concedió un contrato por 26.4 millones de pesos a una empresa especializada que se encargaría del control de fauna nociva al interior y los alrededores de su infraestructura.

La empresa beneficiada por la licitación AIFA-LPN-DO-SVS-002/2022 fue Servipro de México S.A. de C.V. misma que entró en funciones desde el pasado mes de marzo y está a cargo de dicha labor hasta el 31 de diciembre de 2022.

Su función recae en ahuyentar, o incluso sacrificar, a especies animales como ratones, hormigas, moscas, mosquitos, gatos, perros y aves silvestres que representen un riesgo para la operación de las aeronaves en las pistas de despegue y aterrizaje, aunque en la convocatoria se especificó que las técnicas utilizadas estarán avaladas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Semarnat emitió recomendaciones a la empresa encargada de regular la fauna en el AIFA (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Dentro de las condiciones que la SEMARNAT puso a la empresa que opera y regula la fauna en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) destacó el establecimiento de un programa de rescate y reubicación de flora, así como el manejo de la fauna silvestre, monitoreo de aves endémicas y una iniciativa de restauración ambiental.

Del mismo modo, dicha empresa debería contar con al menos 10 biólogos, seis médicos veterinarios, tres biólogos médico veterinario zootecnistas, tres auxiliares de apoyo en el control de plagas así como cuatro auxiliares generales y un biólogo administrativo. El equipo multidisciplinario está obligado a brindar su servicio las 24 horas de los 365 días del año.

