“México vive un retroceso político”: Beatriz Paredes

Beatriz Paredes alzó la mano para convertirse en la candidata del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados rumbo a la presidencia en 2024 FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Beatriz Paredes, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que, el país se ha visto envuelto en una serie de retrocesos democráticos, los cuales han sido instaurados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que señaló que sintió la necesidad de alzar la mano para liderar a la oposición en los próximos comicios, además dejó en claro que no ambiciona ser presidenta sino que su intención es defender la evolución democrática del país.

Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara la legisladora priista quien aseguró que sus aspiraciones para la presidencia de México no están sustentadas en ambiciones políticas, comentó: “Estoy participando no por la ambición de ser presidenta, sino por la convicción de defender la evolución democrática de México y revalorar el papel de la buena política (...) Soy una demócrata, no aceptó el retroceso democrático que pretenden instaurar en el país, no comparto el asedio a los órganos autónomos, rechazo la excesiva centralización y el olvido del federalismo”.

Por otro lado, Beatriz Paredes reiteró que no está buscando llegar a la silla presidencial meramente por un deseo político, por lo que indicó que ella era una persona de propósitos, el cual consideró que, en este contexto, era anteponerse a la 4T para transformar esa realidad a una de oportunidades políticas excepcionales. “Porque soy una demócrata, no acepto el retroceso democrático que pretenden instaurar en el país, no comparto el asedio a los órganos autónomos, rechazo la excesiva centralización y el olvido del federalismo, decidí participar”, aseguró Paredes.

" Soy una demócrata, no aceptó el retroceso democrático que pretenden instaurar en el país", dijo Beatriz Paredes. (Captura de pantalla).

Cuando se destapó para contender a la presidencia de la República en las elecciones presidenciales del 2024, la senadora Paredes Rangel aseguró que México recuperará el camino de la democracia; además, propuso cómo debería de ser la elección del o la candidata a la Presidencia de la República, además, pidió que se realice un proceso democrático para elegir al rostro del tricolor.

Y es que para Paredes Rangel, la Cuarta Transformación (4T) tiene a su favor los programas sociales, así como muchos servidores públicos en la mayoría de los estados de la república, por lo que instó a que se cierren filas en pro de que realizar un programa a favor de un gobierno de coalición. Asimismo, dijo que desde la oposición se tiene una gran ventana de oportunidad, puesto que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se juega su continuidad en la administración federal y solo en alianza se podrá evitar a que se cree un nuevo “maximato”.

Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, las opciones del PRI para ganar la presidencia de México en 2024 (Foto: Twitter/@ruizmassieu/@BeatrizPRangel_)

Sin embargo, Beatriz no es la única mujer dentro del tricolor que busca suceder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la silla presidencial, pues su compañera de bancada en el Senado de la República, Claudia Ruiz Massieu Salinas también ya levantó la mano; de esta forma, estas dos personalidades de la política mexicana con largas trayectorias dentro del PRI, buscan ser quienes regresen a su partido a Palacio Nacional.

Por su parte, Claudia Ruiz Massieu reveló en una entrevista que está dentro de sus ambiciones competir por la presidencia de México, “La presidencia, desde luego, es algo que me interesa, por supuesto. Claro que es algo que me interesaría, me he dedicado toda la vida a la política, soy una política profesional, tengo vocación de servicio, amo a mi país y claro que me encantaría”, confesó la sobrina de Carlos Salinas de Gortari.

