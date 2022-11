Gabriel Boric calificó de “brutal” la cifra de feminicidios en México

El mandatario Gabriel Boric pidió no ignorar las problemáticas que sufren los países vecinos (CapturaSenado)

En su visita al Senado de la República, el presidente de Chile Gabriel Boric Font calificó como brutal la cifra de feminicidios en México. Durante su discurso en la tribuna de la Cámara Alta, el mandatario enfatizó que no se deberían naturalizar estas violencias y puntualizó que para acabar con ellas es necesario trabajar en conjunto.

De la Alianza del Pacífico a la que podría ser la última marcha de AMLO, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles desde el estado de Colima VER NOTA

Integrantes del Senado expusieron el número total de los feminicidios en el país, el cual se estima que es de 11 mujeres asesinadas al día. Ante esto el presidente chileno quedó sorprendido y mencionó que no se pueden ignorar los problemas que aquejan a México y a todos los países de Latinoamérica.

El mandatario Boric hizo referencia a los conflictos que enfrentan las entidades de América Latina en la nueva era, que, según el presidente, son temas que se relacionan entre sí. Olas migratorias, violencia de género y las violaciones a los Derechos Humanos son las problemáticas que Chile, México y otros países sufren.

Boric pidió a empresarios mexicanos invertir en Chile y en energía renovable El presidente chileno aseguró que su país es un destino confiable y los invitó a incorporar a pequeñas y medianas empresas en la reactivación económica VER NOTA

“No podemos mirar para otro lado, ante por ejemplo la crisis que se está viviendo en el Haití. No podemos mirar para otro lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para otro lado, cuando en cualquier país de nuestra América Latina se viola los Derechos Humanos”, enfatizó el mandatario ante los senadores y diputados mexicanos.

Integrantes del Senado mandaron duro mensaje a Amlo durante la visita de Gabriel Boric a la Cámara Alta (CapturaSenado)

Diputados y senadores recibieron esta tarde al presidente de Chile en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión con una pancarta en la tribuna con la leyenda “Boric no protege asesinos en Nicaragua como Amlo”, apoyando así la postura del mandatario visitante ante las condenas con respecto a la violación de Derechos Humanos en aquel país.

Así recibió AMLO a Gabriel Boric, presidente de Chile El mandatario sudamericano fue recibido por Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional; se espera que en punto de las 17:30 horas ambos brinden un mensaje en conjunto a medios de comunicación VER NOTA

Fue el Grupo Parlamentario Plural el encargado de exponer el mensaje de bienvenida en el Senado y con ello descalificaron la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha mantenido buena relación con la administración nicaragüense de José Daniel Ortega Saavedra.

De acuerdo a integrantes del Parlamento, el presidente chileno es un ejemplo de resistencia ante algunos gobiernos de izquierda, quienes han violentado y violado los derechos de las y los ciudadanos. Uno de los funcionarios que alabaron a Gabriel Boric, a su llegada a la Cámara Alta, fue el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien acompañó al mandatario de Chile desde que arribó a la sede.

A través de su cuenta oficial de Twitter el funcionario Icaza Longoria compartió el momento de llegada del presidente Boric al Senado de la República y señaló que el gobierno de Daniel Ortega “no ha dudado en asesinar los Derechos Humanos “con la complacencia del mandatario mexicano Andrés Manuel.

El mensaje en Twitter de Icaza Longoria

Durante la reunión, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, mencionó que Gabriel Boric es el perfecto ejemplo de que las nuevas generaciones están tomando poder en los cargos públicos y felicitó al mandatario por ser un político que proviene de las causas sociales y estudiantiles que lo llevaron a tomar las riendas del país hermano.

“Su brillante trayectoria es una muestra de que la efervescencia natural de los jóvenes de todo el mundo se puede materializar (...) su ejemplo sin duda refleja los ideales de una nueva generación”

Por su parte, el mandatario chileno celebró la buena relación que existe con México a quien denominó como un amigo. Durante su discurso expresó que hay una “gran agenda” por la que servidores de su país y mexicanos deberán trabajar para fortalecer las relaciones comérciales y económicas.

SEGUIR LEYENDO: