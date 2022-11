“¿Cenará con Peña Nieto?”: Epigmenio Ibarra cuestionó el viaje de Felipe Calderón a España

Epigmenio Ibarra se lanzó en contra de Felipe Calderón (Cuartoscuro)

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa se encuentra de viaje en España, donde desde hace varios años reside en otro ex mandatario mexicano, el priista Enrique Peña Nieto, por lo que Epigmenio Ibarra cuestionó la coincidencia.

El panista Calderón Hinojosa comunicó a través de sus redes sociales su asistencia al Foro “New Mobility Orden in the World” (Nuevo orden mundial de movilidad) este miércoles 24 de noviembre, por lo que el productor afín al movimiento de la Cuarta Transformación ironizó sobre su visita al país ibérico.

“Cenará hoy Felipe Calderón con Peña Nieto o con los Iberdrola”, cuestionó el documentalista, bajo el marco de que el antecesor de Andrés Manuel López Obrador actualmente tiene su residencia en Madrid, capital de España.

¿Cenará hoy Felipe Calderón con Peña Nieto o con los de Iberdrola? — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 24, 2022

Entre tanto, Felipe Calderón fungió como consejero entre 2016 y 2018 de la empresa energética Iberdrola, la cual fue una de las grandes beneficiarias de administración gubernamentales pasadas.

“En el Foro #MOW2022 de Movilidad de Sevilla, participé en la discusión de las distintas tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y abundé sobre la estrategia de sustentabilidad de la FIA, de cuya Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad soy presidente”, comunicó Calderón por medio de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el exsecretario de Energía durante la administración del también panista Vicente Fox, compartió su saludo con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno. “Discutimos sobre el reto de movilidad y en particular autos eléctricos”, comentó Calderón.

Sin embargo, no fue la única embestida de Epigmenio en contra del michoacano, ya que también urgió a investigarlo por el caso de la guardería ABC. Además, también se lanzó en contra de Enrique Peña Nieto, a quien acusó de continuar con “la masacre de Calderón”.

Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón (REUTERS / Tomas Bravo)

“2012. Peña Nieto continuó la masacre iniciada por Calderón. En ambos sexenios, la doctrina de ‘exterminar al enemigo’ generó más de 250 mil civiles ejecutados, más de 40 mil desaparecidos, más de 345 mil desplazados por la violencia”, acusó el morenista.

Por otra parte, autoridades de Andorra, Panamá y España levantaron una investigación por una presunta red de corrupción con relación a la empresa constructora FCC; en ella, se encontró un depósito no identificado de 3 millones de dólares relacionado con la hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit.

La Yesca fue una de las mega obras del gobierno de Felipe Calderón, la cual fue desarrollada por la constructora ICA. De acuerdo con el diario español El País, el depósito fue realizado en noviembre del 2012, es decir, a días de que el panista dejara la silla presidencial en favor de Peña Nieto.

Iberdrola es una empresa española dedicada al sector energético (REUTERS/Vincent West)

Según la investigación revelada, el depósito fue hecho a una cuenta de Mauricio Cort —quien asesoró al proyecto de La Yesca— en el paraíso fiscal de Andorra. Dicho depósito fue realizado por cuatro empresas mexicanas: Comercializadora Maja S.A., International Transfer Gamba S.A., Ramra consulting S.A. y Asesoría y eduficación integral Rutgal S.A.

Por ello, las autoridades de Andorra, según El País, especulan que el abogado español formó parte de un intrincado sistema de corrupción y pagos de sobornos. Y es que, tres meses después de cobrar dicha suma, Mauricio Cort transfirió cerca del 80 por ciento de dicha suma a una caja de ahorros en Panamá; suma que posteriormente se destinó a la adquisición de un inmueble en dicha propiedad.

Además, dicho medio señaló que dichas operaciones forman parte de un largo historial de irregularidades en las que está relacionado el jurista, y en donde termina implicada la administración de Calderón Hinojosa.

