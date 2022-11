Ahora en colonia Roma: captaron a trabajadores de gobierno colocando propaganda de AMLO

En la colonia Roma fue vista propaganda a favor de AMLO (Twitter @Adela_Micha)

Este 24 de noviembre en redes sociales comenzaron a circular fotografías de propaganda a favor de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, colocadas en inmuebles de la colonia Roma de la Ciudad de México.

AMLO aseguró que la marcha del domingo “no es un asunto de colores” y llamó a los acarreados a quedarse en casa El presidente de México volvió a convocar a sus simpatizantes a participar él próximo domingo en la marcha que él mismo encabezará VER NOTA

Los anuncios fueron pegados por trabajadores de Pilares, centros educativos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México, el cual encabeza Claudia Sheinbaum de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el cartel replicado en diversos puntos de la capital aparece el mensaje: “Celebremos con el presidente 4 años de Transformación. 27 de noviembre 9:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo”, junto a una fotografía del mandatario nacional sobrepuesta sobre una imagen de la parte frontal de Palacio Nacional abarrotada.

Un trabajador del gobierno, de Pilares, fue visto pegando un anuncio a favor de la marcha de AMLO (Foto: Twitter/ @bereheca)

Sin embargo, lo que más indignación causó en la red fue que en una de los fotos aparece un hombre con chaleco guinda con la palabra “Pilares” y la insignia “servidor de la nación”.

Claudio X. González calificó de “perverso” a AMLO por polarizar a la ciudadanía El fundador de Sí por México invitó a la población a unirse a la “marea rosa” a favor del INE durante la movilización que convocó el presidente VER NOTA

Entre los comentarios se pudieron leer algunos como “Ojalá así informaran los avances de la obras de la linea 12 y en que va el proceso judicial”, “Aquí en Xochimilco dicen que a cada “servidor de la nación” le están pidiendo 7 personas como mínimo para la marcha, si eso no es acarreo, entonces como se le llama” o “Y quién pagará esa publicidad? Las donaciones voluntarias, “el pueblo” o los impuestos de todos?”.

Aunque también hubo quien aseguró que se trata de un montaje, a lo que algunos usuarios respondieron replicando un video de dos empleados de Pilares caminando por la misma zona en donde está la propaganda.

Este también es montaje? pic.twitter.com/PBslwQTbZo — Juan Covarrubias (@Covarrubias1930) November 24, 2022

El mismo anuncio fue visto por pasajeros del Metro en estaciones de las líneas 2, 3 y 7, en taquillas y vagones de los trenes. Ante las críticas que desató la situación el pasado 23 de noviembre, Movimiento Regeneración Nacional y el sindicato se deslindaron.

De la Alianza del Pacífico a la que podría ser la última marcha de AMLO, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles desde el estado de Colima VER NOTA

Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, negó que el partido haya pagado por la colocación de propaganda. En cambio indicó que pudo tratarse de una acción ciudadana por parte de quienes apoyan la movilización.

“Hay mucha gente que quiere celebrar y acompañar al Presidente el próximo domingo y seguramente pues está convocando”, mencionó en conferencia de prensa.

En días pasados las instalaciones del suburbano capitalino fueron tapizadas con propaganda sobre la marcha del presidente de México (Twitter)

A su vez Fernando Espino, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, aseguró que ninguno de los más de 14 mil trabajadores colocaron los anuncios en las instalaciones.

Desde esa ocasión circularon videos de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México pegando carteles en la fachada de un domicilio.

La marcha de AMLO

Fue tras la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral, llevada a cabo el 13 de noviembre, que el presidente anunció una movilización para celebrar cuatro años de Morena en la presidencia. Aseguró que se trata de un deseo de la gente.

AMLO volverá a las calles el próximo 27 de noviembre, día en que marchará a cuatro años de su llegada al poder (CUARTOSCURO)

La marcha será el próximo domingo 27 de noviembre, día en que López Obrador presentará su cuarto informe de gobierno. Cuenta con el respaldo de personajes de la autodenomida Cuarta Transformación (4T) como Sheinbaum, quien recientemente mencionó:

“Quiero culminar con algo importante, me van a criticar ahí los de los medios, pero no me importa: yo quiero invitarlos el próximo domingo (a la marcha). Se cumplen cuatro años de que el presidente López Obrador llegó a la Presidencia de la República”.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO aseguró que la marcha del domingo “no es un asunto de colores” y llamó a los acarreados a quedarse en casa