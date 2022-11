Lucía Méndez fue víctima de un fraude millonario; este fue el modus operandi según la actriz

La actriz aseguró que sí usa filtros (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Lucía Méndez ha estado en el ojo público recientemente tras sus fuertes roces con Laura Zapata, sin embargo, en esta ocasión la actriz reveló que tiene otro problema, pues sufrió una estafa millonaria.

En un encuentro con los medios, la protagonista del reality Siempre Reinas ahondó en que todo sucedió después de que se decidió a comprar un departamento, pero posteriormente se dio cuenta de que todo fue un fraude.

“Me iban a entregar mi nuevo departamento, porque estoy viviendo en otro lado, estoy muy a gusto ahí porque hay mucha seguridad, pero ¿qué creen?, nos defraudaron a ocho personas”, comentó la artista.

En este sentido, Méndez remarcó que tanto ella como los otros involucrados dieron una gran cantidad de dinero sin saber que no era un negocio legítimo.

(Foto: Instagram/@luciamendezof)

“Resulta que el tipo, nos enteramos, que en vez de hacer ocho departamentos hizo catorce, entonces la jefa de gobierno y todo el mundo lo obligó a que quitara los departamentos de más que había hecho, es un defraudador”, apuntó la famosa.

De igual manera, Lucía sentenció que se encuentra en una ardua batalla legal para poder tomar las medidas correspondientes en contra de la persona que la estafó.

“Es un defraudador, ya después les diré el nombre y les diré todo cómo se van a presentar las cosas. Estoy con abogados, con una demanda muy fuerte y no solamente yo, somos ocho personas que nos engañó”, puntualizó ante las cámaras.

Además, la cantante apuntó que todo esto sucedió en la Ciudad de México y se mostró disgustada por haber perdido su dinero.

Hace unos días, Laura Zapata nuevamente se fue contra Lucía Méndez debido a su comportamiento después de haber estado juntas en Siempre Reinas.

La actriz reveló que llegó a pensar que tenían una buena amistad, inclusive, la invitó a dormir en su casa de Puerto Escondido.

Según compartió la hermana de Thalía, ella no fue la culpable de que hoy tenga una muy mala relación con Lucía, pues antes ella la consideraba su amiga, inclusive, la invitó a su casa y “la recibí con langostas”, declaró Laura en entrevista con Ana María Alvarado para su canal de YouTube.

“Yo pensé que también era amiga de Lucía porque, de hecho, en una ocasión, yo la invité a mi casa de Puerto Escondido. Estuvo en mi casa, la recibí con langostas, buen vino, se quedó a dormir en mi casa y después la invité a la fiesta de mi abuelita”

Tras llamarla “insoportable” e “insufrible”, Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata de redes sociales (Fotos: Netflix)

Según manifestó Laura, ella no habría provocado su enemistad tanto porque le abrió las puertas de su casa, como porque en el reality se comportó igual con todas sus colegas; el problema habría sido que la protagonista de Colorina no soportó su personalidad y tampoco el hecho de que sí pudo formar una amistad con Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, mientras que ella no.

“La que tuvo problemas conmigo, con mi personalidad, con información, con mi estructura, con mi concepto de vida fue ella porque, desde el tercer capítulo dijo que ya no quería hacer nada conmigo. Como yo le llevé muy bien con Sylvia y Lorena, nos llevamos de maravilla, ella se sentía muy agredida”, agregó la histrionisa.

