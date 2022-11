El halago de AMLO a Edy Smol, el “gurú de la moda”, por diseño de playera

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió el diseño de Edy Smol (captura/YouTube)

El próximo domingo 27 de noviembre se llevará a cabo la marcha a la que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con motivo del informe por su cuarto año de gobierno y el fashionista afín a la Cuarta Transformación, Edy Smol, diseñó una playera para las y los asistentes.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 24 de noviembre, López Obrador aplaudió el diseño del llamado “gurú de la moda”, a quien se decantó en halagos, pues lo llamó “pensador, crítico, creativo” y afirmó estimarlo mucho.

“Me gustó mucho lo que hizo este pensador, crítico, creativo, que estimo mucho, que me cae muy bien”, expresó el jefe del Estado mexicano. Sin embargo, advirtió que podría afectarlo con la mención. “A lo mejor lo perjudico”.

“El compañero que hizo una camiseta”, refirió, “le ofrezco disculpas por haberlo mencionado, porque luego les va re’ mal a los que menciono”, explicó el mandatario.

“Eso era lo que quería puntualizar. No es la causa de un partido, de un movimiento, es la causa de todo un pueblo. Así es, ‘mi partido es México’, entonces todos los que quieran ir; mujeres, hombres, de buena voluntad, están invitados, todos”.

Sin embargo, el mandatario aclaró que no es necesario llevar una camiseta en particular a la movilización, la cual comenzará en punto de las 9:00 horas; partirá del Ángel de la Independencia con dirección a la explanada de Zócalo capitalino.

“Lo que hay que llevar sí es, posiblemente, un sombrero, una gorra, por el sol; guitarra, violín, acordeón, batucada, banda, marimba”, expresó el tabasqueño.

Edy Smol (Instagram/@edysmol_esoficial)

Por su parte, Edy Smol agradeció la mención y le dedicó varias palabras a través de sus redes sociales. “Yo le quiero y admiro más, mucho pero mucho más a él como ser humano, así como a todos ustedes, queridos compatriotas”, comentó a través de Twitter.

“Le mando un agradecimiento al presidente AMLO, él sabe que le tengo mucho cariño y admiración por su trabajo como a su familia. Es hermoso lo que está pasando en este bello país, un tiempo histórico que estamos viviendo tras varios gobiernos que nos fallaron”, comentó en entrevista con Vicente Serrano.

El diseño de Edgar Smolensky, famoso por su participación en programas como Cuídate de la Cámara y Estilo DF, fue difundido hace varios días y abierto al público para ser elaborado en cualquier taller de serigrafía.

En la parte frontal lleva la leyenda “Mi partido es México”, todo en mayúsculas con un corazón en la “o” de México. En la parte trasera cuenta con la leyenda “México te AMLO”, igual con un corazón en la última “o”. Sobre el anverso de la playera, López Obrador confesó que no le gustaba. “Ese no me gusta, el otro sí”, confesó el político.

“Queridos amigos: aquí les dejo el diseño de la playera guinda con dorado que me pidieron para la marcha. Un mensaje claro y conciso. Que cada quien las haga donde les quede cerca y estaría increíble ver a miles y miles con ellas. Bendiciones”, compartió por medio de Twitter al día siguiente de ser anunciada la marcha por parte de AMLO.

A los pocos días, el empresario y diseñador agradeció la aceptación del diseño y el que tanta gente le haya hecho llegar las fotografías del mensaje impreso.

“Qué buena onda. Veo que por todos lados del mundo y del país la están enviando a imprimir, qué orgullo portar una playera que habla del amor y el cariño a México, ese México que amamos millones que es fraterno, solidario y sin hacer a nadie a un lado, todos de la mano”, expresó.

