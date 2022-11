Tras la muerte de Pablo Milanés denunciaron un caso de abuso sexual por parte del cantante

El cantante murió a los 79 años en Madrid España, ante la noticia varias figuras políticas lamentaron la pérdida, sin embargo, una usuaria de redes sociales denunció un caso de abuso sexual por parte de Milanés.

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de Pablo Milanés, una usuaria de redes sociales denunció que cuando ella era adolescente fue abusada sexualmente por parte del guitarrista cubano. En su testimonio, María Fernanda Wray mencionó que el artista la tocó e intentó besar sin su consentimiento, por lo que después de dicho episodio se distanció del cantante, quien en un principio era uno de sus amigos.

A través de Twitter y como parte del movimiento MeToo, en el cual mujeres de todo el mundo han compartido casos de acoso, hostigamiento, así como abuso sexual, la también artista confesó que cuando ella tenía 17 años Milanés intentó besarla, pues supuestamente él estaba muy enamorado de la víctima.

Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores.

Pablo Milanés tenía 43, yo 17.

No volveré a hablar del tema. #MeToo pic.twitter.com/DGij2e3xtQ — María Fernanda Wray (@mafisitas) November 22, 2022

En su publicación Fernanda Wray explicó que en un principio ambos eran muy buenos amigos por lo que en ningún momento esperó presenciar alguna agresión por parte de él. No obstante, el cantante la citó en el Hotel Quito, en Ecuador para platicar acerca de una posible beca de estudio que Milanés le había prometido gestionar.

En un principio, la entonces adolescente pensó que irían a desayunar, sin embargo fue conducida directamente a una habitación donde, después de una plática, Milanés se abalanzó sobre ella para besarla y tocarla.

En la publicación, Fernanda detalló que mantenía una relación de amistad con el cantante. (Twitter: @mafisitas)

“Me preguntó cómo estaba, empezamos a hablar de cualquier cosa, de repente se abalanzó sobre mí. Era torpe, muy torpe, no tenía fuerza física a pesar de ser un hombre robusto (Pablo siempre sufrió físicamente). En ese entonces tenía mal su cadera. Le costaba caminar y levantarse”, escribió la internauta.

Gracias a que el guitarrista tenía algunos problemas de movilidad y no tenía una gran fuerza, Fernanda pudo separarse de Milanés, cuándo lo hizo él le confesó su amor por lo que le prometió llevarla a Cuba. Después de aquel momento, ella salió del lugar y cortó comunicación con él, pese a que a veces veía a amigos del cantante.

En el testimonio no se dieron más detalles y la víctima mencionó que no hablaría más del caso. (Twitter: @mafisitas)

“Por años me quedé con la sensación de que el sufrimiento de Pablo Milanés había sido mi culpa. Pasado el tiempo, el escuchar sus canciones me causaba incomodidad, molestia, terminé borrándolas (...) Con Pablo no volví a hablar directamente, su presencia me era incomoda. Aún así, durante años llevé el peso de la duda”

Finalmente, la víctima mencionó que el movimiento MeToo le ayudó a darse cuenta de que no había sido su culpa y le pudo poner nombre a lo que había experimentado.

“Hasta hace poco, con el MeToo le pude poner nombre a lo que había pasado. Los grandes artistas de nuestro tiempo también acosa. Él tenía 43 y yo 17″.

Quién era Pablo Milanés

Cantautor y guitarrista cubano, Pablo Milanés tuvo éxitos como Yolanda, El breve espacio que no está y Para vivir. Debido a su trayectoria musical, el artista recibió en 2015 el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, además, fue uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana.

El cantante publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera. (Foto AP/Jeffrey M. Boan, archivo)

Desde el 2017, el cubano residió en Madrid, España donde recibía atención médica debido a problemas de salud, pues el cantante tenía cancer de sangre. Su muerte ocurrió durante la madrugada del 22 de noviembre y fue confirmada por medio de la oficina artística del cantante en Facebook.

Cabe señalar que desde hace varias semanas Milanés se encontraba hospitalizado por una inflamación en la vesícula biliar, así como una infección en el riñón.

