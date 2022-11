¿Laura Zapata sigue enojada con Thalía?: esto dijo sobre el nuevo sencillo de su hermana

(Foto: Instagram/@laurazapataoficial y @thalia)

Laura Zapata se ha convertido en los últimos meses en una de las actrices más polémicas de la farándula mexicana debido a su fuerte enemistad con Yolanda Andrade, sin embargo, la situación alcanzó tal nivel que Thalía quedó involucrada y el distanciamiento con su hermana se hizo evidente.

Fue así que, durante un reciente encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría la Villana de telenovelas opinó sobre la nueva canción de la actriz que interpretó a Marimar.

Y es que hace un par de semanas, Thalía estrenó su sencillo Psycho B**ch, la cual rápidamente alcanzó casi las dos millones de reproducciones en Youtube.

Ante esto, Laura Zapata evidenció que el disgusto hacia su hermana aún permanece, pues durante la entrevista añadió que no estaba interesada en escuchar la melodía de su familiar.

“Insisten, el chisme, no lo he escuchado (el tema) no me importa”, colocó.

Respecto a la posibilidad de volver a contentarse con la actriz, Laura Zapata mencionó que no estaba negada a que sucediera, pero apuntó que eso solo sucedería si Thalía la respaldaba como lo solicitó hace un tiempo.

“Probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces no me importa”, dijo.

Qué le pidió Laura Zapata a Thalía

Hace un par de meses Laura Zapata dio mucho de qué hablar luego de que en una entrevista en el programa del publicista Carlos Alazraki, Atypical TeVe, la veterana actriz expresara que México es un país de “huevon*s”.

Las declaraciones de Laura, quien dijo que a los mexicanos les gusta estirar la mano” y el presidente “los maicea”, reventaron ámpula en las redes sociales y fueron consideradas clasistas y faltas de empatía, pero fue Yolanda Andrade quien se mostró agraviada y arremetió contra la actriz que aparece en el reality show Siempre reinas.

“Los mexicanos NO somos huevon*s, la huevon* eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, le escribió la presentadora de Montse & Joe en Twitter.

Esto inició una serie de dimes y diretes sin precedentes, pero todo agravó cuando Yolanda dijo que Thalía era su íntima amiga y la defendía.

Ante dicha situación, Laura Zapata le pidió a su hermana que hiciera un video o un posicionamiento público defendiéndola, pero la intérprete de Arrásando no se pronunció.

“Más que interceder, yo creo que ella tendría que poner un alto a este vituperio a mi persona porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, su esposo muy rico, yo soy una señora, soy una señora de la actuación, soy una señora llena de premios en este país, entonces merezco respeto. Si ella me quiere como hermana menor, entonces ella tendría que hacerme como se lo estoy pidiendo, un video donde diga: ni mantengo a la señora, ni es una mantenida”, expresó a los medios Laura Zapata en septiembre.

De igual manera, la artista mencionó que debido al silencio de Thalía decidió eliminarla de redes sociales.

“(La bloqueé) de nuestros chats personales claro que sí, de mi teléfono claro que sí. ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién, no estoy dolida, digo ‘ese me gusta y ese no me gusta’ y ya, ‘con este me llevo, con este hablo y este, pues me voy’”, concluyó.

