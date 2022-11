Julio César Chávez descartó conflictos con Marco Barrera por su comparación con el Canelo

Julio César Chávez se justificó de su discusión con Marco Antonio Barrera (Foto: Fernando Carranza García/ Cuartoscuro.com)

En el boxeo mexicano Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera fueron dos peleadores que tuvieron un auge en el deporte de los puños y guantes durante la década de los noventa y principios de los dos miles. Cada uno protagonizó sus diferentes peleas que se llevaron los aplausos del público; sin embargo, en una ocasión Marco Barrera atentó contra el legado de Chávez, lo cual desató una discusión entre ambos ex púgiles.

Pese a los comentarios que ambos ex deportistas soltaron, Julio César descartó tener problemas con Barrera y reiteró el respeto que le tiene al ex campeón supergallo. En una entrevista para el podcast Un Round Más, Chávez González recordó su conflicto con Marco Antonio y cómo todo fue malinterpretado.

Lo primero que señaló el Señor Nocaut es que no tiene ningún conflicto con El Barreta, así que desechó todos los rumores que surgieron en su momento pues Barrera comparó a Chávez con Saúl Álvarez. Pese a que el conflicto tuvo auge en redes sociales, el César del boxeo sostuvo: “Yo no tengo problema con Barrera, la verdad”.

Marco Antonio Barrera recordó el problema de drogadicción que tuvo Julio durante su carrera deportiva (Foto: Instagram/@marcobarrerat)

Cabe recordar que en febrero de 2022, Marco dio una entrevista al youtuber Roberto Mtz en el que comparó a Julio César con Canelo y calificó de “drogadicto” a Chávez, hecho que habría molestado al gran campeón mexicano y que generó un debate en internet sobre las generaciones boxísticas en el país.

Julio insistió en que la entrevista de Marco Barrera no la vio, así que no supo en realidad lo que dijo. “Es que mira, yo la entrevista —te lo juro por Dios— yo ni siquiera la he visto”, sentenció Chávez González.

Pero, la publicación en Twitter que realizó en aquel momento causó que los fans de ambos deportistas entendieran lo contrario y creyeran que su tuit sí iba dedicado a Barrera. Pero en la versión de Julio César Chávez en realidad el mensaje no tenía destinatario.

“Yo lo que puse, no lo puse por él, pero después me di cuenta de que tuvo una entrevista con, ni sé con quién, donde habla de mi drogadicción y todo eso. Sacan a Canelo, que siempre me han comparado con Canelo que si esto, que lo otro”

Finalmente, Julio reconoció que fue el público quien hizo de la discusión algo grande pues todos los comentarios en torno a la “discusión” generaron esa tensión entre ambos ex peleadores. Así que el ahora comentarista de Box Azteca eliminó aquella imagen de Marco Antonio Barrera.

“Hubo unas palabras ahí que a mí en lo particular no me incomodan y la gente le empezó a echar y a echar, pero yo con Barrera —la verdad— nunca he tenido ni un problema, yo a Barrera lo estimo, fuimos compañeros muchos años y nunca tuvimos un problema”, explicó Julio César.

¿Qué desató el conflicto entre Marco Barrera y Julio César Chávez?

Chávez tundió la opinión de Marco Barrera por poner en duda su figura como ídolo en el boxeo (Foto: Twitter/@Jcchavez115)

Cuando Antonio Barrera charló con Roberto Mtz aseguró que Canelo Álvarez es un atleta comprometido con su preparación física y dejó entrever que a Julio César solo se le reconoció por sus conflictos extradeportivos, como el consumo de sustancias nocivas que tuvo en su momento.

“Canelo es lo contrario a lo que la gente celebra, que lo vemos (a Chávez) como ídolo porque fue drogadicto, porque golpeaba a la gente, que lo vemos como ídolo porque subía borracho a pelear. Debemos estar al revés, aplaudir a Canelo que es un deportista 100 por ciento”, expuso.

De inmediato su comentario se viralizó hasta que Chávez colgó una publicación en su perfil de Twitter que desató el debate pues redactó: “Mucho pen*****o piensa que la gente me quiere o idolatra por drogadicto pero están pen******os, me quieren por las peleas, por la emoción que generaba. Pero damos gracias a dios ganamos las batallas... Aparte guapo y simpático #Utaaaa”

