Así fueron los memes por la sospecha de una Tercera Guerra Mundial tras bombardeo en Polonia

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Luego de que este martes se reportó un bombardeo en Przewodu, una ciudad en Polonia, a tan solo ocho kilómetros de la frontera con Ucrania, se dijo que el culpable podría ser Rusia, lo que hizo que todo el mundo se pusiera alerta. En consecuencia muchas personas comenzaron a hablar sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

Rusia negó el ataque a Polonia y dice que las acusaciones son una “provocación deliberada para escalar la situación” El Ministerio de Defensa afirmó que “no se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia con armamento ruso” VER NOTA

Si bien el tema es delicado por la invasión de Rusia a Ucrania y este último bombardeo con un misil KH-101, en el que murieron dos personas, hubo quienes no pudieron evitar hacer memes.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Actualmente los memes sirven como un escape para encontrar un lado cómico ante una situación que puede ser de peligro, pero sin ser insolente al burlarse llanamente de la desgracia ajena. Un ejemplo son los memes que han publicado por los sismos, en donde la risa a surge desde la experiencia propia.

El video que muestra los destrozos de los misiles rusos que impactaron en Polonia La alianza militar de la OTAN se encuentra investigando los informes del ataque, que podría haber sido accidental, pero que Rusia niega que haya ocurrido VER NOTA

Los memes de la teoría de que pudiera iniciar una Tercera Guerra Mundial tras la caída de un presunto misil ruso a un país que forma parte de la OTAN, dejó ver la “risa incómoda” de varios. Como en este donde aseguran que después de sobrevivir a la pandemia ahora el siguiente reto es el conflicto bélico.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Ejemplificaron con una escena de la serie House Of Dragon cómo se debió sentir el soldado ruso que lazó el misil.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Desde México usaron la imagen de un hombre en el campo lanzando un cohete para mostrar que el país “está listo”.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Un chiste común es que los latinoamericanos quieren escapar de sus países debido a la inflación, violencia, falta de posibilidades entre otras cosas, por lo que aseguraron que ante la Guerra ya nadie va a querer migrar a Estados Unidos o Europa.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

No podían faltar los memes que hacen referencia al Mundial de Fútbol en Qatar que está a unos días de iniciar.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Desde la experiencia propia, algunos se burlaron de cómo se sintieron al ver que era tendencia la Tercera Guerra Mundial este martes.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Un meme usó la escena de la película Call Me By Your Name para aplicarlo a la situación actual con un chiste de doble sentido.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Unos aseguran que para evitar que soldados rusos los ataquen aprenderán a bailar sus danzas tradicionales.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Debido a que Estados Unidos puede tener una alta injerencia en lo que ocurrirá tras el bombardeo, el usuario El_Fuego publicó el siguiente meme:

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Para quienes les tomó la sorpresa en el trabajo o la escuela la noticia del bombardeo está este gag con el que se pueden identificar:

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Otros aseguraron que esta es la séptima vez que en redes sociales aseguran que iniciará la Tercera Guerra Mundial.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Otros se burlaron de sí mismos sobre cómo se verían si iniciara el conflicto bélico mundial.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

No faltaron quienes usaron este meme para señalar que aprovecharán la situación para enviarle un mensaje a su crush.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Asimismo, recordaron al líder Norcoreano, Kim Jong-un, quien constantemente está involucrado en el lanzamiento de misiles.

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de una Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Como en el pasado algunos han criticado que el presidente Andrés Manuel López Obrador apoya a Rusia, alguien hizo este meme:

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Memes sobre la teoría de la Tercera Guerra Mundial (Redes sociales)

Por ahora, en las capitales europeas y en Washington predomina la prudencia. Ni Rusia tiene interés en enfrentar directamente a la OTAN ni la OTAN tiene ningún interés en lanzarse directamente a una guerra contra Rusia.

Qué tipo de misil impactó en Polonia y cuál es la importancia de la zona donde ocurrió El ataque ruso en Przewodu fue el primero hacia un país miembro de la OTAN, en una zona clave para la región VER NOTA

SEGUIR LEYENDO: