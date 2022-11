Jesús Zambrano tundió a AMLO tras descalificar marcha a favor del INE: “Es un enfermo mental”

Jesús Zambrano arremetió en contra del presidente López Obrador tras descalificar la marcha en defensa del INE (Fotos: Cuartoscuro//Twitter/@Jesus_ZambranoG)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras descalificar la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) convocada por el bloque opositor.

El pasado lunes 14 de noviembre, a través de un comunicado, el líder del Sol Azteca señaló que lo acontecido el domingo en la Ciudad de México y en diversos estados de la República, “en donde salieron a las calles alrededor de dos millones de personas a exigir respeto a la democracia y al órgano electoral”, molestó “al inquilino del Palacio Nacional”.

Y es que según indicó Zambrano Grijalva, el mandatario federal no se esperaba una respuesta “tan positiva” de la sociedad en su conjunto y de la oposición, por lo que la manifestación “lo sacó de sus casillas”.

Solo a un enfermo mental se le ocurre calificar a quienes marcharon ayer de conservadores y defensores de privilegios: @Jesus_ZambranoG

“Solo a un enfermo mental se le ocurre calificar a quienes marcharon ayer de oponerse a la transformación del país, de ser conservadores y defender privilegios, cuando vimos manifestándose a personas de distintos sectores sociales, de diversa composición social, política e ideológica, y no quiere por supuesto el presidente de la República ver la realidad, pensó que la gente no iba a salir y salió con plena libertad a gritar que no queremos una dictadura”, enfatizó.

En este sentido, el líder perredista reconoció la participación de la oposición y adelantó que se sumarán esfuerzos en la Cámara de Diputados para que la reforma electoral, “regresiva, retrógrada, reaccionaria y antidemocrática”, no vaya a pasar; y “en el 2024 los vamos a sacar a fuerza de votos. Qué bueno que la oposición salió a marchar ayer. Se sientan las bases para ir juntos en el 2024″.

Finalmente, Jesús Zambrano dejó en claro que el PRD seguirá defendiendo la democracia y al INE “no vamos a permitir que este gobierno federal quiera capturar órganos electorales y hacer fraude en las próximas elecciones. Estaremos firmes en esta defensa porque queremos un México libre, sin dictadura”.

En reiteradas ocasiones el PRD ha manifestado su postura sobre la reforma electoral del presidente López Obrador (REUTERS/Luis Cortés)

Cabe recordar que en reiteradas ocasiones el PRD ha manifestado su postura sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, tal fue el caso el pasado domingo 13 de noviembre, cuando llamó a la oposición a no permitir que pase la “nociva y regresiva” iniciativa.

Durante la marcha en defensa del órgano electoral, el líder del Sol Azteca señaló que “de parte del PRD no debe caber ninguna duda que va en contra, pero sobre todo llamamos al PRI, que no vayan a caer en la tentación de llegar a componendas con Morena para que pase la reforma electoral nociva y regresiva para el país”.

En el mensaje, dijo confiar en que el Partido Revolucionario Institucional cumpla lo que ha venido diciendo en los últimos días sobre ir en contra de las reformas impulsadas por López Obrador.

Zambrano Grijalva hizo un llamado a la unidad (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Asimismo, Zambrano Grijalva hizo un llamado a la unidad: “Hoy (domingo 13) hubo una respuesta impresionante de la sociedad civil y de los partidos de oposición, nos necesitamos todos y unidos. Nos estamos jugando la vida del país y la democracia”, recalcó.

El dirigente perredista mencionó que a pesar de las trampas de una declarada contingencia ambiental por parte del Gobierno capitalino, los ciudadanos salieron a la calle con valentía “porque sabemos que nos estamos jugando la vida de México y el futuro de nuestros hijos”.

