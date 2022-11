Tundieron a Guaynaa por confundir dos televisoras mexicanas al estilo Pedrito Sola

el cantante puertorriqueño a visitado México en varias ocasiones. (Foto: Infobae México)

Guaynaa se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, pero no por un nuevo lanzamiento musical o un tema relacionado con su prometida Lele Pons, sino por una terrible confusión que cometió durante una entrevista que cedió para un medio mexicano. Y es que lamentablemente el intérprete puertorriqueño confundió el medio al mero estilo Pedrito Sola.

Tenoch Huerta ya tiene su propia cumbia en homenaje a su trayectoria artística; así suena Tras demostrar su pasión por el baile un músico creó una pieza musical donde resaltó sus logros VER NOTA

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video recuperado de una plática que tuvo el cantante de Se te nota, Rebota y Perreo intenso con una reportera de TV Azteca. En el breve fragmento audiovisual aparece luciendo una sudadera azul celeste en una redacción de dicha empresa para promocionar el concierto que ofreció el pasado 27 de octubre en Showcenter Complex de Monterrey.

Puerto Rican rapper Guaynaa arrives for the 22nd Annual Latin Grammy awards at the MGM Grand Arena in Las Vegas, Nevada, November 18, 2021. (Photo by Bridget BENNETT / AFP)

Al terminar la entrevista mandó un cálido saludo a todos sus fans mexicanos y, en un intento por agradecer el espacio que le brindó TV Azteca confundió el nombre con otra importante televisora mexicana que su competencia directa, nada más ni nada menos que Televisa.

A toda mi gente bonita de Televisa les mando un beso. Jueves 27 vamos a estar en el Showcenter Complex, mañana, consigan sus boletos. Mi chichi, el Guaynaa bichi.

En cuanto de terminó hacer su mención la reportera encargada señaló el error. Guaynaa no supo qué hacer y con una expresión de sorpresa se quitó del centro de la cámara para después reconocer su equivocación con un simple “qué metida de pata” antes de volver a grabarlo todo.

Myriam Montemayor y el descuido viral por el que fue supuestamente “víctima de haters” La madrina de “La Academia” anunció, hace más de dos meses, un concierto en la CDMX para festejar sus 20 años de carrera, pero a poco tiempo de ocurrir no ha logrado vender entradas como se esperaba VER NOTA

Aunque pasaron varias semanas desde que tuvo la charla, no fue hasta hace unas horas cuando dicho fragmento salió a la luz y se viralizó en redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto fue comparado con el conductor de Ventaneando, quien vivió un momento similar cuando, durante una emisión del programa de espectáculos confundió la marca de mayonesa que estaba promocionando.

(Captura Twitter)

“¡Los quiero, televisa!....No vale nada, Tv azteca es el mejor. ¡Venga!”. “Me estoy AHOGANDO con este Tweet”. “Bueno pero el puede meterme la pata o lo que guste”. “Ya ni Paulina Rubio se atrevió a tanto”. “Literal solo tenía que leer el micrófono, solo eso”. “Él puede equivocarse lo que sea. Se le perdona”. “Nadie para salvarla como Paulina Rubio”. “El nuevo mayonesa McCormick”, tuitearon.

Un desastroso reto llevó a Carlos Eduardo Rico a ser eliminado de MasterChef Celebrity El comediante tuvo que tomar medidas extremas en el desafío final, pero no fue suficiente para permanecer en el concurso VER NOTA

Pero eso no fue todo, algunos usuarios de redes sociales también compararon el incómodo momento con una situación similar que vivió La Chica Dorada durante una entrega de premios. Y es que la cantante confundió en vivo una ceremonia de Telehit con MTV. En esa ocasión, aunque el daño parecía irremediable, logró salvarlo todo: “MTV no vale nada, Telehit es el mejor”.

(Captura Twitter)

El cantante no ha reaccionado al respecto, pero los internautas no dejaron pasar por desapercibida la bochornosa situación y lanzaron algunos memes.

Guaynaa confesó su amor por México

En entrevista con Infobae México, Guaynaa compartió sentirse muy contento y emocionado por volver a presentarse en tierras mexicanas, pues aseguró que en cada visita que realiza al país siempre tiene una experiencia nueva e incluso, ha hecho muy buenas amistades a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.

Foto: Infobae México

“Opino muchas cosas bonitas sobre México, me quedé con las ganas en este viaje de ir al Monumento de la Revolución, no me dio tiempo pero a ver si voy mañana temprano. Siempre que vengo tengo una experiencia nueva, ya tengo muchas amistades desde la costa este hasta la oeste, desde Cancún hasta Mazatlán, tengo muchas historias bonitas que contar”, dijo.

Cabe recordar que tras lo ocurrido ofrecerá un concierto a finales de noviembre en el FlowFest 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

SEGUIR LEYENDO: