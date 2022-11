El día que Anette Cuburu tuvo que dormir en la calle

Anette Cuburu es parte del cuadro de conductores principal en el matutino de TV Azteca (Foto: Twitter / @anetteoficial)

Anette Cuburu pasó por una situación en su adolescencia en la que se tuvo que enfrentar a dormir en la calle, algo que no es deseado por casi nadie y que evidentemente representa un riesgo mayor ante la vulnerabilidad en que deja la oscuridad de la noche.

Anette Cuburu rompió el silencio sobre la salida de William Valdés de Venga la Alegría La famosa mencionó la importancia de tener un plan de respaldo porque nunca se sabe lo que el futuro le tiene preparado a cada uno VER NOTA

Fue la propia conductora de Venga la alegría quien recordó una peculiar anécdota de algo que le ocurrió antes de alcanzar la fama. Fue en la sección Los expedientes secretos de... donde El Capi Pérez entrevistó a su compañera acerca de su vida personal y tocó aspectos del pasado.

El comediante le preguntó si era verdad que alguna vez tuvo que dormir en la calle, a lo que la rubia conductora le contestó que sí, pero detalló que no fue por falta de recursos económicos o por alguna trágica situación, sino que sucedió al estar esperando a una de sus bandas favoritas afuera del hotel donde se hospedaba: Timbiriche.

Contó que en su infancia llegó a admirar a los integrantes de la banda pop (Foto: @vengalaalegriatva/instagram)

Cuburu recordó que cuando era pequeña, sus ídolos musicales visitaron la ciudad de Mexicali, Baja California, por lo que no dudó en poner todo de su parte para lograr encontrarse con los intérpretes de Con todos menos conmigo.

Qué dijo Kristal Silva sobre la salida de William Valdés de Venga la Alegría La polémica tras el despido del conductor ha causado todo tipo de reacciones VER NOTA

“Es verdad (que dormí en la calle), pero tengo una razón para haber dormido en la banqueta y además me deben de valorar las personas por las que dormí en la banqueta. Había 45 grados de calor en donde dormí esa noche en Mexicali, Baja California, tenía yo como 12 años”, comenzó a recordar la presentadora.

“Dormí afuera del hotel donde estaba Timbiriche para verlos aunque sea de lejos salir del hotel y subirse al camión, los vi a todos, ahora son mis amigos y les cuento esta anécdota y qué bonito que lo puedas ‘pin ponear’ con ellos”, expresó Anette.

Anette dijo que ahora ya es amiga de los integrantes de Timbiriche, y ha podido platicarles la anécdota (Foto: Instagram/@timbi_for4er)

Y es que en aquel momento le pareció divertido hacerlo, además de que contó con el apoyo de sus familiares. Ahora lo recuerda como la ocasión en que cometió una locura para poder ver a sus cantantes favoritos.

El crudo ataque de Javier Ceriani a William Valdés por su salida de VLA: “Operación colchón” El periodista argentino aseguró que anteriormente despidieron al presentador de “Despierta América” por abusar de las noches de fiesta y cuestionó su breve permanencia en programas matutinos VER NOTA

En la misma emisión, Anette Cuburu destacó quiénes eran sus integrantes favoritos de la emblemática banda pop creada por Luis de Llano en los años 80: “Edith Márquez, Paulina Rubio, Thalía. Era la buena época de Timbiriche, los originales, es el disco VII y VIII”, recordó la también polémica conductora.

Asimismo recientemente la conductora de 47 años se posicionó sobre la salida de William Valdés del programa matutino de TV Azteca. Cabe recordar que derivado de que Sandra Smester, quien fungía como Directora de contenidos de Azteca Uno, decidió ingresar a Telemundo en un puesto equivalente, el cubano salió de Venga la alegría, donde llevaba más de tres años formando parte del elenco.

Anette sólo tuvo buenas palabras para su ex compañero William Valdés (Fotos Instagram: @williamvaldes, @anetteoficial)

“Es una carrera individual el ambiente artístico, yo no puedo opinar de los demás”, comenzó a decir a su paso por la alfombra roja de Los premios de la radio 2022, pero agregó: “Yo quiero mucho a William y siempre va a ser mi amigo”.

“Se habla de muchos cambios, yo creo que la vida es de cambios y hay que seguir avanzando, seguir creando”, mencionó en un tono positivo respecto a las especulaciones sobre próximos movimientos en la televisora comandada por Ricardo Salinas Pliego.

Ante los cuestionamientos sobre la forma en que William fue notificado de su despido, donde él mencionó que fue pocas horas antes de que se transmitiera el programa y a través de su manager, la presentadora recalcó que no estaba muy al tanto de la situación.

“Eso sí no sé, no tengo idea. Yo no he platicado con él, no puedo decir nada de eso. Yo lo quiero mucho, le mando besos”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: