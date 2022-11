Myriam Montemayor y el descuido viral por el que fue supuestamente “víctima de haters” (Foto: Instagram/@myriammontecruz_)

Myriam Montemayor ha regresado al mundo del espectáculo mexicano con gran potencia, pues luego de que fuera nombrada como “la madrina” del programa festejo por los 20 años de La Academia, donde ella fue ganadora de la primera generación, ha estado presente en la televisión de manera muy frecuente, algo que ya no ha comenzado a ser del agrado del público.

El pasado 5 de septiembre la cantante anunció un concierto en festejo por sus primeros 20 años de trayectoria artística, eligiendo el Lunario Del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, que a pesar de que no tiene un aforo muy amplio - se estima que su capacidad máxima es de 1000 personas- sí tiene un peso importante en la industria artística.

Sin embargo, a poco más de 3 semanas de que se realice -el 3 de diciembre- no se ha logrado vender la cantidad de boletos que se esperaba; algo por lo que había empezado a ser muy criticada la ganadora del reality show de TV Azteca. En supuesto apoyo, sus “fans” o quienes ya habían adquirido la entrada empezaron a compartir las fotos de sus compras para el show, pero pronto más de uno se dio cuenta de que se trataba de los mismos boletos con mensajes de diferentes cuentas.

Myriam Montemayor anunció el concierto el pasado 5 de septiembre (Foto: Instagram)

Aunque de momento se desconoce si Myriam Montemayor estaba consciente o no de que estaba compartiendo en sus redes sociales supuestas “pruebas de compras y apoyo de sus fans”, más de uno ha asegurado que haters le han estado realizando bromas para continuar la burla en el sentido de la baja venta de su concierto.

“Listos para la celebración de 20 años de Myriam Montemayor en el Lunario. ¡Empieza la cuenta regresiva!”. “Aún no pago mi mensualidad de la maestría, pero ya compré mi boleto para ver a Myriam Montemayor. Siempre hay prioridades”. “Ya estoy listo para una nueva aventura en la Ciudad de México por Myriam Montemayor. Te llevaré chocolates de Constanzo”, escribieron algunas de las cuentas que compartieron las repetidas fotos de los boletos y a las cuales la cantante les daba “like” e incluso retuit.

La cantante ha compartido las fotos en sus cuentas (Foto: Twitter)

Ante el supuesto descuido viral por el que fue “víctima de haters”, sus verdaderos seguidores han comenzado a escribirle a la cantante que ya no comparta más dichas fotos y mensajes, aunque sus detractores también han señalado lo ocurrido como “falsa publicidad” con la que intenta “hacer creer a los demás que sí está vendiendo entradas”.

“Tanto tiempo y no vende y ahora resulta que no se da cuenta que sus ‘fans’ le envían mensajes de que ya compraron boletos y en todas son las mismas entradas”. “Los números o lugares de asientos son lo mismo y con mensajes súper raros”. “Ella es una adulta y no creo que esté tan desorientada para no haberse percatado de que todas las supuestas compras a su show son las mismas. Para mí este es un intento de que la gente vea que sí está vendiendo, aunque la realidad es diferente”, escribieron en redes.

Esto es tdo lo que ha logrado vender la cantante (Foto: Captura de Ticketmaster)

Lo que se ha convertido en una realidad, es el hecho de que la cantante desde su regreso a TV Azteca y su constante participación activa en La Academia: 20 años, ya fuera con presentaciones o críticas, ha sido nombrada en internet como el “ajonjolí de todos los moles” de la televisora del Ajusco, pues ha tenido tiempo al aire en la mayor parte de sus espacios, que han sido desde su matutino Venga La Alegría hasta el actual reality show dominical MasterChef Celebrity.

