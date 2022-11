“De ciudadano a ciudadano”: así fue el reto que Edy Smol lanzó a Roberto Madrazo

El gurú de la moda lanzó una peculiar propuesta al político mexicano (Foto: Instagram/@edysmol_esoficial// Cuartoscuro)

Aunque el mundo de la moda y el espectáculo fue el que popularizó a Edy Smol entre la ciudadanía, en los últimos meses el fashionista ha deslumbrado por compartir con sus seguidores y fanáticos algunas de sus posturas políticas respecto a lo que sucede en México.

Bajo ese tenor, el también llamado “Gurú de la moda” generó gran controversia entre internautas luego de que en sus redes sociales lanzara una peculiar propuesta al abogado mexicano Roberto Madrazo.

Y es que ambas personalidades se vieron envueltos en una acalorada discusión de dimes y diretes por la postura que mantienen respecto a Reforma Electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, mientras Roberto Madrazo argumenta que le quitará autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE), Edy Smol ha mostrado un total apoyo a la propuesta del mandatario tabasqueño.

Edy Smol se burló de la marcha que el bloque opositor planea realizar para frenar la Reforma Electoral (Foto: Instagram/@edysmol_esoficial)

La confrontación entre Roberto Madrazo y el aclamado fashionista comenzó en redes sociales, luego de que el abogado mexicano advirtiera al presidente Andrés Manuel López Obrador que, de acuerdo con el artículo sexto constitucional, todos los mexicanos tienen derecho a manifestarse públicamente, por lo que lo invitó a respetar la investidura presidencial.

Dicho comentario de Roberto Madrazo está relacionado a la marcha que el bloque opositor al mandatario tabasqueño y su autodenominada Cuarta Transformación convocó para pronunciarse en contra de su Reforma Electoral.

Al respecto, Edy Smol le contestó con un irónico comentario que, a modo de burla, le recordó a Roberto Madrazo el vínculo amistoso que presuntamente sostiene con Carlos Loret de Mola, uno de los principales detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Tito,Tito,Robertito, el gran amigo de Loretito, quien les está impidiendo hacer la marcha del berrinchito? sabemos muchos que solo es el típico desmadrito,solo tome en cuenta que somos millones y millones con este presidente bendito”, respondió el llamado “Gurú de la moda”.

Roberto Madrazo aseguró que la Reforma Electoral de AMLO le quitará autonomía al INE (Foto: Cuartoscuro)

Fue cuestión de minutos para que el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le respondiera al modista su irónico comentario explicándole que la Reforma Electoral del líder del Ejecutivo presuntamente le quitará autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) porque una parte de los candidatos para consejeros será propuesta por el presidente además de que al ser elegidos mediante voto se convertirán en actores políticos, lo que implicaría que tendrán que conseguir financiamiento para sus campañas.

Dicho comentario despertó el interés de Edy Smol en contrastar su postura con la de Roberto Madrazo y, de este modo, fue que lo retó a entablar un debate en una sede neutral y con un mediador que les permita contar con un determinado tiempo de participación a cada uno.

El modista retó a Roberto Madrazo a debatir acerca de la Reforma Electoral de AMLO (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La peculiar invitación de el “Gurú de la moda” generó gran controversia entre usuarios de redes sociales, no obstante, hasta el momento en que se escribe esta nota Roberto Madrazo no ha respondido si accederá o no a entablar dicho debate con Edy Smol.

Por su parte, internautas mostraron su apoyo al modista y aseguraron que ni el abogado ni la bancada tricolor en la milita tienen memoria histórica.

“No pueden sostener un debate sin un apuntador o auricular donde les digan lo que tienen que contestar lo harías añicos xq no cuentan con verdaderos argumentos bien lo dices son berrinches de ahogados xq x donde lo vean están acabados”; “ay don Beeeeeto, cree que ahora el INE es autónomo, y que los consejeros llegaron ahí por méritos... ¿quién fue el colocador de quienes hoy son consejeros del INE y magistrados del Tribunal? una pista: unos, del PAN, con Calderón, otros del PRI y Peña. votación directa es mejor”; “Jamás va a suceder tigre! Sabemos que son de poca monta y simplemente pueden con preguntas a modo, conveniencia y a intereses personales! Cuando lo acepten (que nunca será) me cambio el nombre!”, expresaron algunos usuarios de redes sociales.

