Alejandro Fernández reaccionó a su supuesto veto de la prensa en el palenque de Guadalajara

A cinco días de que falleciera su padre Vicente Fernández, Alejandro se presentó con un lleno total en el Auditorio Telmex con su tour “Hecho en México”. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Alejandro Fernández está envuelto en controversia una vez más, no por su apariencia física en sus fotografías virales, sino por un reciente descontento que protagonizó con varios medios de comunicación previo a su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. Tras lo ocurrido, El Potrillo no había interactuado con la prensa hasta un reciente evento donde aseguró que todo se trató de un mal entendido.

El intérprete de Me dediqué a perderte asistió como invitado especial a un evento de una famosa marca de joyería en compañía de su novia Karla Laveaga. En cuando llegaron al lugar posaron frente a las cámaras y, como era de esperarse, el integrante de la dinastía Fernández fue cuestionado sobre todo lo que habría ocurrido hace unas semanas, cuando varios medios se unieron para mandarle una carta avisándole que no cubrirían su presentación y así lo hicieron.

(Foto: captura de pantalla)

“Después de una mesa de análisis se llegó al acuerdo de que tanto medios locales, corresponsales de la Ciudad de México e internacionales como de Estados Unidos y Latinoamérica, de no ejercer nuestra labor periodística con respecto a la presentación, debido al desinterés mostrado por su oficina de prensa y relaciones públicas hacia el gremio periodístico”, se lee en el comunicado.

Bajo este contexto Alejandro Fernández aseguró que hasta hace unos días desconocía la molestia de la prensa, pues no recibió la carta hasta tiempo después de su show y comentó que todo se trata de un mal entendido debido a que, tras hablar con su equipo de relaciones públicas, descubrió que era una mentira.

Yo no me enteré, yo no supe, se la mandaron a otro Alejandro Fernández. Creo que fue una persona porque si literalmente fuera cierto aquí no los tendríamos. Hasta hace dos semanas en mi casa de Vallarta me dijeron ‘¿qué pasa con la carta esta?’, ni me enteré, me la mandaron, hablé con mi oficina y me dijeron que era mentira todo.

Asimismo, explicó que en ningún momento evitó dar declaraciones, solo que dentro de sus planes no estaba contemplado ofrecer una conferencia de prensa sobre su show y afirmó que entre él y todos los medios siempre ha existido una estupenda relación laboral.

El cantante ha sido criticado por sus atuendos. (Foto: Captura de pantalla/Alexoficial)

“No es que no quisiera dar entrevista, nunca se mencionó ni nunca hubo una mención ni jamás confirmé una conferencia de prensa, nunca se habló, esas personas querían que yo diera, no una entrevista, sino una declaración de lo que estaba pasando en la ciudad”, dijo frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Fue durante la misma emisión del matutino de TV Azteca donde Flor Rubio arremetió en contra del intérprete por “hacerse el desentendido” ante el escándalo: “Me parece que es un error decir que no se había enterado [...] porque al final su oficina tendría la obligación de decirle todo lo que sucede. El problema no era con él, era con su oficina y no fue un medio, fueron todos”.

En el Rancho 'Los Tres Potrillos' se montó una ofrenda a Vicente Fernández para homenajearlo en Día de Muertos. (Foto: Instagram Alejandro Fernández/ Sony Music)

Por otro lado, El Potrillo confesó que este primer aniversario luctuoso de su padre será bastante doloroso, pues todavía se encuentra atravesando por el duelo de su partida. Cabe recordar que Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 tras permanecer alrededor de cuatro meses hospitalizado por problemas de salud que fueron atendidos después de una aparatosa caída que sufrió en su casa.

“Con mucha tristeza, con profundo dolor porque siento que definitivamente mi padre era una persona que yo pensé que iba a durar 130 años, era una persona muy dura, recia, fuerte, con muchas ganas de vivir. La verdad sentí que nos lo quitaron, que nos lo robaron mucho tiempo de su vida, nos lo arrebataron, pero está en un mejor lugar”, declaró.

