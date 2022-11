Las oportunidades dentro de la crisis que trajo la pandemia

La vida después de la crisis sanitaria del Covid19 cambió diversos aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo la forma de trabajo. (FOTO: REUTERS/Thomas Peter)

A un par de meses del 2023, el 2020 cada vez está más lejano y algunas personas siguen sintiendo que fue apenas ayer cuando se anunció la pandemia de COVID‑19. Dos años y medios después de aquella noticia, a muchas personas les ha cambiado la vida en todos sentidos. Tanto para bien como para mal.

Incluso se puede decir que la vida, como la conocíamos en 2019, hoy ya es casi inexistente. El estilo de trabajo migró en la mayoría de los casos a un modelo híbrido, la gente entendió la importancia del ahorro y muchos otros tuvieron que pasar por la crisis que conlleva una liquidación a causa de una crisis mundial.

Pero como se dice popularmente en México “no hay mal que por bien no venga” y es que todo esto que muchos mexicanos vivieron, se convirtió en una oportunidad enorme de evolucionar y cambiar paradigmas. De una vida rutinaria del famoso 9 to 5 que representa una jornada laboral presencial dentro de una oficina, donde más de un par de horas se pierden en el tráfico, tomando café, desayunando, comiendo o en extensas pláticas entre colegas; pasamos a una nueva posibilidad de dormir más horas mejorando la calidad de vida, ahorro en consumo de gasolina que de acuerdo con la ONU se tradujo en un extraordinario descenso temporal del 5,6 % en emisiones de CO2 durante 2020, y mayor tiempo de calidad con la familia.

La Organización Mundial de Naciones Unidas informó que hubo una mejora en calidad del aire. (foto:archivo)

Para las personas que perdieron el empleo o que tenían alguna PyME dedicada a la venta y comercialización de productos o servicios de la manera tradicional, fue un reto mantener sus ventas ya que el flujo de personas en la calle era casi nulo, por lo que se abrió una posibilidad enorme con el ya muy conocido e-commerce. En 2021, las ventas en línea en México representaron el 10% del total de ventas al menudeo, según Americas Market Intelligence (AMI), y se proyecta que para finales del 2022 representen el 12%. Esto es sin duda, una gran oportunidad para todos los comerciantes en México y en el mundo. El cambiar la inversión en publicidad generalizada y de alto costo para aprovechar de mejor manera una inversión acotada y segmentada que permita llegar a un cliente potencial, todo esto al alcance de un celular con la gestión de cualquier persona, es un escenario positivo y prometedor para los comerciantes en México.

Referente al tema de la crisis vivida y los momentos complicados, es importante recalcar que no todo fue tan positivo para muchos. Después de un escenario histórico lleno de miedo, incertidumbre en todos los sentidos, crisis económica y mucha ansiedad, aumentó también la inversión per cápita en servicios de salud mental y emocional. Con base en una encuesta realizada durante los meses de agosto a octubre del 2021 por la Asociación Americana de Psicología (APA), cuando apenas comenzaba a hablarse de las primeras vacunas, en la que participaron 1,787 psicólogos, el 60% de estos psicólogos y psicólogas dedicados al tratamiento psicológico de la depresión reportaron un aumento considerable en la demanda, así como el 74% de los psicólogos especialistas en ansiedad señalaron aumento en las consultas para este tratamiento psicológico en lo que fue 2020 y 2021.

Las enfermedades psicológicas aumentaron por lo que las atenciones a la salud mental también elevaron. (foto:archivo)

Sin duda, este dato es preocupante si se piensa en la cantidad de pacientes sufriendo alguno de esos trastornos, pero también es alentador ya que representa una oportunidad de poner el foco en una inversión que llevaba mucho tiempo siendo invisible y vista por muchos como innecesaria. Para estos muchos era mejor sentirse arrebatados por la rutina y hábitos diarios que enfrentar su realidad, a la cual ninguno pudimos escapar dentro del confinamiento. Una inversión que permite aprender y descubrir nuevas herramientas internas para enfrentar de mejor manera no solo una crisis económica, si no cualquier crisis en la vida.

Estos datos nos empujan a terminar un 2022 con mayor esperanza en el futuro. Los datos financieros y globales no cesan en hablar de un 2023 con crisis económica e inflaciones históricas, pero es importante empezar el año 2023 con vistas a nuevas posibilidades y oportunidades. No solo en temas comerciales, si no mucho más importante, con datos que nos muestran un porcentaje importante de personas mucho más conscientes y preocupadas por su bienestar integral, priorizando su estabilidad mental y emocional frente a la inminente crisis mundial. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la peor crisis, siempre la llevamos dentro.

