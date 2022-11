“Me los voy a ching*r”, aseguró Noroña a la oposición que se ha burlado de sus aspiraciones presidenciales

Fernández Noroña aseguró que continuará con sus aspiración a ser el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y aspirante a la candidatura presidencial del 2024, señaló que a pesar de que ha sido objeto de burlas por sus intenciones será el ganador de la contienda.

“Me hacían burla, decían que: ´de carpita en carpita crees que vas a ganar´, yo les digo que de carpita en carpita me los voy a ching*r”, señaló, de acuerdo a Quadratin, este domingo en un mitin del PT que se realizó en La Huacana, Michoacán.

El legislador refirió ante varios simpatizantes que no busca dividir al movimiento lopezobradorista, no obstante, defenderá sus aspiraciones, pues aseguró que tiene la experiencia y el conocimiento necesario sobre las cosas que deben ser atendidas y solicitó a los seguidores colocar en las ventanas de sus casas una frase de apoyo que diga: “Noroña es pueblo”.

Asimismo, señaló que es de suma importancia que se elija bien al relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que un mal candidato podría poner en peligro el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Hoy en La Huacana. pic.twitter.com/xnm6JdjGy5 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 7, 2022

“No es menor quien sea el relevo del compañero Presidente porque si se toma una mala decisión corremos el riesgo de que tiren este gobierno y ellos [la oposición] van a seguir en su actitud golpista. Es una característica de la derecha; no saben perder, no saben reconocer y están cada vez más desesperados y por lo tanto cada vez más peligrosos”, aseveró.

Señaló que su contrincante a la próxima candidatura presidencial, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), protagonizó una escena como la del relato bíblico de Caín y Abel, en donde el primero asesinó al segundo, luego de que ella le negó un espacio público para un evento político.

En lo que respecta a la oposición, aseguró que a pesar de haber muchos aspirantes a la candidatura, ninguno tiene el perfil adecuado.

“No hay un solo nombre. Uno debe ser respetuoso de la oposición, pero es una paradoja, ni un sólo nombre de los que se mencionan me genera ningún respeto. Son personas que han quebrado la política en inconsistencias, que odian al pueblo, son racistas, clasistas, vendepatrias y que defienden las peores causas y entonces, quien sea de la oposición me da igual”.

Al profundizar sobre los candidatos que se han destapado de la oposición rumbo a las próximas votaciones para elegir un presidente de México, lamentó que personalidades como Silvano Aureoles Cornejo, exgobernador de Michoacán, “tenga la cachaza de querer ser candidato”, y lamentó que el actual mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, siga sin proceder en su contra por posibles actos de corrupción durante su mandato.

“Silvano es un traidor al pueblo. Es un hombre de origen muy humilde y lo menos que debió hacer es servir al pueblo de Michoacán con lealtad, con honor, con compromiso, con principios porque él sabe lo que es la pobreza del pueblo. ¿De dónde sacó para un caballo pura sangre? Eso es un secreto a voces. ¿Se lo ganó como gobernador?, ¿Se sacó la lotería?, ¿Lo heredó de su abuelita? No tiene vergüenza el tipo. Es un insulto que esté libre, no porque sea Silvano, sino por el daño que hizo al pueblo de Michoacán”.

Similar a la estrategia que en su momento tuvo AMLO al visitar personalmente las plazas para dialogar con los pobladores en sus mítines, preguntó: “¿Están de acuerdo en que se enjuicie a Silvano Aureoles por todo lo que se robó ese bandido?”, teniendo como respuesta un “sí” uniforme y en coro.

