“Monreal el alucín”: usuarios arremetieron contra Ricardo Monreal por decirse víctima de los bots

Usuarios se lanzaron contra Ricardo Monreal por decirse víctima de las campañas de desprestigio. (Foto: Cuartoscuro)

El senador Ricardo Monreal aplaudió la iniciativa que el nuevo dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, emprendería para hacer frente a las noticias falsas (fake news) que circulan en la plataforma.

Bajo ese tenor - y refrendando la postura que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externó hace unos días - el militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se mostró optimista, pues, según él, la disposición del magnate respecto a la desinformación podría materializarse en medida contra el uso de bots y campañas de desprestigio.

Aunque la publicación del morenista no resultó tan viral como otras, esto no lo eximió de las burlas y arremetidas por parte de los internautas. Sin embargo, éstos no se lanzaron por el reconocimiento a Musk pese a la controversia por los despidos masivos, sino por la “victimización” que el político externó en su publicación.

Y es que, tras celebrar al también dueño de Tesla y Space X, Monreal Ávila aprovechó para adjudicarse como “una de las víctimas del desprestigio” en Twitter. En ese tenor, aseguró ser blanco de los ataques de más de 100 mil cuentas, razón por la que dijo “seguir denunciando” actuares de esta índole.

“Seguro revisará compra de bots y campañas de desprestigio. Yo soy sólo una de las víctimas: de manera sistemática más de 100 mil cuentas me atacan, según estudio forense digital. Seguiré denunciando”.

Ricardo Monreal aseguró ser atacado por 100 mil cuentas, según un estudio forense digital. (Captura: Twitter)

Ante ello, varios twitteros se lanzaron en contra de Monreal Ávila al acusarlo de querer victimizarse al exagerar la magnitud de los supuestos ataques en su contra: “No es usted tan importante, señor”, “Ay, pobrecito”, “Señor, sus tweets a pena alcanzan las 200 interacciones”, “No los tienes ni en likes acumulados”, “Es usted un chillón”, “Monreal, el alucín de enemigos imaginarios”, escribieron a respuesta del tweet.

En tanto, otros usuarios opinaron que dichas arremetidas estarían justificadas, e incluso aseveraron que el rechazo del también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es únicamente ante los repudios “que no les conviene”.

“Cien mil no pueden estar equivocados”, “En esos tiempos llaman ‘ataque’ todo aquello que no les conviene”, “La neta te ganaste el rechazo del pueblo de México por habernos traicionado. Ni modo: el que a dos amos sirve, con uno queda mal”, “¿Y no será más bien que nadie en México te quiere? ¿Habrá que preguntarle eso a Musk o lo deducimos nosotros”, contestaron.

Fue el pasado 27 de octubre que Elon Musk concretó la adquisición de Twitter Inc por un valor de USD 44 mil millones, tras una disputa como cruzada por la libertad de expresión. Esta noticia intensificó los reiterados llamados de López Obrador para “liberar a Twitter del conservadurismo”.

Ricardo Monreal dijo ser víctima de los bots en Twitter.

AMLO exigió a Elon Musk eliminar bots antes de cobrar por la verificación

“Twitter está tomado. Controlan ahí a quienes manejan granjas de bots. Quienes pagan les inflan sus cuentas. (...) Es un instrumento de comunicación fundamental, importantísimo, pero ya estaba bajo control del conservadurismo y del poder económico, de mafias”, pronunció Andrés Manuel durante su mañanera del 31 de octubre.

No obstante, para el 4 de noviembre, el mandatario exhortó al multimillonario a comprobar que la red social figura como un “espacio confiable y con ética” antes de comenzar a cobrar por la verificación de cuentas.

“Todavía no he visto nada, sólo que quieren cobrar por las cuentas verificadas. Nada más que nos tiene que dar primero prueba de que tiene que ser un medio confiable y con ética”.

