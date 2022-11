Senadores de Morena no pedirán la renuncia de Rosario Piedra a la CNDH

El líder de Morena en el Senado habló sobre la polémica de la CNDH y el INE (Foto: Ricardo Monreal/Cuartoscuro)

La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República dio a conocer que no pedirán la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, luego de que se iniciara un desencuentro entre la organización y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante conferencia de prensa en el recinto de Paseo de la Reforma, el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, indicó que en conjunto los legisladores decidieron no solicitar la renuncia de la funcionaria, debido a que no quieren lastimar a la comisión ni tampoco es su intención, debido a que es una institución que nació por la lucha de los derechos y garantías de las personas, así como de grupos vulnerables.

No obstante, a título personal, el senador indicó que la CNDH se excedió en sus atribuciones al emitir una recomendación al Poder Legislativo para que sea apoyada la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nosotros no estamos buscando tampoco una actitud de denostación o de renuncia. En el grupo parlamentario de Moreno no se ha planteado la renuncia, todo lo hacemos en consenso, pero (Rosario Piedra Ibarra) sí debe tener cuidado porque la CNDH es un órgano muy importante para la vida del país y tiene que estar enfocado en su trabajo principal”, expresó.

En tanto, sobre el adelantó que realizó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sobre interponer una controversia constitucional en contra de la CNDH, Monreal Ávila refirió que, en caso de que suceda, se tiene que dejar trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que sea ésta la que valore las consecuencias.

Aunado a lo anterior, indicó que no se descarta que la Jucopo emita un extrañamientos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por extralimitarse, aunque adelantó que habrá que esperar que sucede con los procedimientos que iniciará el INE.

Por otro lado, ante el pleno del Senado, Monreal dio a conocer que Piedra Ibarra será citada a comparecer ante los legisladores, situación que generó algarabía entre la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), mismos que han sido de los principales críticos de la acción de la comisión.

Rosario Ibarra comparecerá ante el Senado (Foto: EFE/José Pazos ARCHIVO)

De acuerdo con el morenista, fue la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta -presidida por Kenia López Rabadán- la que aprobó la comparecencia, por lo que solo hace falta que el pleno y la Jucopo detallen el día y la hora del encuentro.

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, informó que este mismo jueves 3 de octubre se discutirán los detalles de la cita, por lo que, en caso de haber mayoría, se aprobará la visita de la funcionaria.

Quien también se refirió al respecto fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien defendió a la titular de la CNDH y sentenció que la campaña contra ella es emprendida por los conservadores, a los cuales acusó de “no quererla”. Fue el pasado 31 de octubre, durante su tradicional Conferencia Matutina, que comentó que cualquier protesta de la Comisión siempre será mal vista por el conservadurismo, aunado a lo anterior, cuestionó los motivos por los cuales es mal visto que esto suceda.

“¿Por qué no la quieren? Porque su hermano era acusado de pertenecer a un movimiento revolucionario o subversivo, de acuerdo como se le quiera ver. Como participó, de manera injusta asesinaron a Don Eugenio Garza Sada, y ahí quedó un rencor muy fuerte y cuando se propone a su hermana, entonces toda la derecha en contra, pero ¿Qué mejor para la CDNH que alguien que perdió a su hermano?, pero eso no lo perdonan, yo no sé cómo dicen ser católicos y no perdonan”, recordó el jefe del Ejecutivo Federal.

