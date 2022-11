El conflicto que causó Mariana Ochoa en Hoy tras ocupar el lugar de Andrea Legarreta

Mariana Ochoa arremetió contra Cinthia Aparicio por supuestamente ser poco profesional (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Una nueva polémica envolvió a los concursantes de La estrellas bailan en Hoy y a sus jueces, pues la cantante Mariana Ochoa se fue contra la actriz Cinthia Aparicio, novia de Alexis Ayala, regañándola por ser poco “profesional”. Todos los presentes atravesaron un incómodo momento por las críticas de la cantante.

El pasado 2 de noviembre Andrea Legarreta no fue parte del panel de jueces de Las estrellas bailan en Hoy ya que se encuentra trabajando en otro proyecto fuera del matutino en Oaxaca, por lo que Mariana Ochoa tomó su lugar y criticó el desempeño de los concursantes, entre ellos la pareja conformada por Cinthia Aparicio y Óscar Medellín.

La presentación de la pareja inició siendo incómoda ya que se sabía que estuvieron a punto de salir de la competencia porque ella no se presentó el pasado viernes; no obstante, se salvaron ya que la pareja de Mariazel y Yurem tuvo que dejar el concurso por cuestiones de trabajo.

Cinthia recalcó que se sentía tranquila por los comentarios en su contra porque inclusive los jueces sabían que faltaría (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Una vez que Cinthia y Óscar llegaron al escenario, la actriz quiso aclarar a los jueces y al público que, desde semanas antes, ella había avisado que no se podría presentar ese viernes, pues es “disciplinada” y está al tanto de sus obligaciones dentro de la competencia.

“Aquí se manejó algo que no me pareció correcto, yo pedí permiso, si algo tengo es que soy una mujer disciplinada y responsable”, dijo la prometida de Alexis Ayala, a lo que Galilea informó que la productora le estaba diciendo que eso no era cierto.

“Avisé, todavía recordé hace dos semanas, volví a recordar la semana pasada (...) todos sabían (...) soy una mujer súper responsable y súper disciplinada”, se defendió Cinthia. Y aunque sus argumentos fueron aceptados por la mayor parte de los que se encontraban en el escenario, Mariana Ochoa no se mostró convencida y arremetió contra Aparicio.

La integrante de OV7 se mostró muy molesta por las declaraciones de Cinthia, pues aseguró que a lo largo de su carrera siempre ha cumplido con sus compromisos laborales, sin importar si está enferma o se siente mal.

“Yo llevo en los escenarios 30 años y para mí un compromiso en la televisión o en un escenario es una prioridad ante todo. Galilea, tú me conoces, y tú también lo haces; nos presentamos con el cachete inflamado, con una muela rota, perdón que lo diga, pero hasta con diarrea y fiebre, o sea (...) ¿Te costaba mucho ser un poco más profesional?”

La actriz prefirió no responder a los comentarios de Ochoa ya que dijo que ella está en Las estrellas bailan en Hoy solamente para bailar, no para meterse en problemas.

“Eso es tu punto de vista, te respeto totalmente, yo lo veo de otra manera. Yo vine a bailar, no a meterme ya... en cosas. Lo respeto mucho y... es tu punto de vista”, contestó Cinthia Aparicio.

Luego de esto y de que la pareja presentara su coreografía, Mariana Ochoa se enfocó en solamente criticar la ejecución del baile y no volvió a hacer comentarios sobre el profesionalismo de la histrionisa.

Por su parte, el resto de jueces mencionaron que no se sentían molestos por la ausencia de Cinthia, pues si era cierto que verdaderamente le avisó a la producción, a su público y a su pareja de baile, no debía de haber algún problema.

Todo esto surgió de que el viernes 28 de octubre Óscar tuvo que bailar con un maniquí, algo que no fue bien visto por los jueces.

