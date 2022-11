“De todos no hacen uno”: Epigmenio Ibarra criticó las aspiraciones presidenciales de Omar Fayad

El ex gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses recientemente expresó sus intenciones por convertirse en uno de los candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI); además de ser el dirigente nacional de su partido. Ante la noticia, el periodista, Epigmenio Ibarra arremetió contra los deseos del exfuncionario, pues consideró que de todos los miembros del PRI no se hace uno.

La opinión del también productor fue compartida a través de redes sociales donde expresó que el desfile continuaba y ahora era el turno de Fayad de expresar sus aspiraciones dentro de su partido, así como por la participación en las elecciones del 2024.

“El desfile continúa: El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, compartió que buscará la dirigencia del PRI y luego irá por la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2024. ¡De tod@s no hacen un@!”. escribió el aliado al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La noticia de Fayad acerca de participar en el próximo proceso electoral se sumó a los deseos de Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, quienes han mencionado su objetivo por competir el puesto presidencial en 2024 con el partido tricolor.

Fue el pasado dos de noviembre cuando el exfuncionario compartió con medios de comunicación que el PRI debía resurgir como el ave fénix y tenía que abrirse para todos. De igual forma, expresó que los problemas de la dirigencia nacional se debe a su falta de democratización, situación que espera se revierta próximamente y así ya no haya “agandalles” dentro del partido.

Omar Fayad fue gobernador de Hidalgo del 2016 hasta el 2022. (Foto: Twitter/@omarfayad)

“En este momento lo que nos es útil es volver a democratizar los procesos, y en problema que tenemos en el nacional es precisamente eso, por eso hay tantas diferencias entre las expresiones que no se sienten hoy representadas.”, manifestó Fayad en una conferencia de prensa.

Del mismo modo, mencionó que la derrota del partido en Hidalgo no era el “fracaso” más grande del tricolor y recordó que en el año 2000 el PRI se convirtió por primera vez en una organización política de oposición, pues durante varios años gobernó de forma continua los estados mexicanos.

Acerca del encuentro del ex funcionario con el presidente AMLO, aclaró que mantienen una buena relación. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El ex gobernador afirmó que las derrotas en las múltiples entidades de México deben motivar al trabajo y a la militancia política. En cuanto a los miembros del PRI que se han retirado, señaló que no conocen el significado de la democracia y que no saben la realidad de los procesos políticos.

“Entonces, aquellos que en cuanto ven el primer ventisco se quieren bajar de la embarcación, porque tenemos una primera derrota, entonces no saben lo que es un partido, no lo aman, no lo quieren, no saben lo que es la democracia, no saben lo que son los procesos políticos”, explicó.

El exgobernador de Hidalgo visitó al mandatario mexicano, en medio de la crisis interna del PRI. (Foto: captura de pantalla/Twitter/@azucenau)

Por otro lado, en cuanto a su reunión con el ejecutivo nacional Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que tiene una buena relación con el mandatario y que, a pesar de pertenecer a organizaciones diferentes, se coordinan muy bien. En ese sentido, incitó a los demás funcionarios a dejar a un lado la polémica entre partidos para formar un proyecto de reconciliación.

“Hablamos de muchas cosas porque tuvimos una extraordinaria relación, el señor como presidente y su servidor como gobernador. Aunque seamos de partidos distintos, de fuerzas políticas distintas, nos entendimos muy bien, nos coordinamos muy bien. Yo creo que la nueva política debe seguir ese orden, ya la gente está harta de los políticos estridentes que se la viven peleando”, esclareció durante el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula.

