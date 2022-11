De Nueva York a Shanghái, así se celebró el Día de Muertos con “influencia mexicana” en el mundo

(Foto: Marcelo Ebrard)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, compartió un video en donde muestra las celebraciones por el Día de Muertos en diferentes partes del mundo.

En breves segundos se observan ofrendas, disfraces, la bandera de México y otros aspectos inspirados en la cultura del país que son apreciados y celebrados desde Europa a Estados Unidos y Latinoamérica.

Ciudades como Suiza, Londres, Alemania, Colombia, Shanghái, Nueva York, Ecuador, Taiwán, entre otras, colocaron este 2022 decoraciones temáticas al Día de Muertos para mostrar su interés y amistad con el país, así como para dar a conocer un poco de lo que se vive en esta fecha en México a sus ciudadanos.

“Amigas y amigos les comparto cómo se está celebrando en todo el mundo el día de hoy, el día de muertos con influencia mexicana; ofrendas, actividades, bueno, qué les digo, saludos”, mencionó Ebrard Casaubón.

Día de muertos con influencia mexicana en todo el mundo pic.twitter.com/fASeFFNTGm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 3, 2022

En el “Día de muertos con influencia mexicana en todo el mundo”, se aprecian las tradicionales calaveritas, las flores de cempasúchil, el colorido papel picado, algunos platillos, veladoras, retratos de personas que ya partieron de este mundo, y en algunos casos, como Nueva York, hasta hubo personas disfrazadas como catrín o catrina.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales aprovecharon para reclamarle al funcionario sobre los muertos que ha dejado la violencia en México bajo la administración de la autodenominada 4T.

“Día de Muertos?? Yo creo que mejor ya vamos celebrando... ‘Día de masacres en México’ La tradición del Día de Muertos”, “Y como no vamos a tener influencia en la muerte de todo el mundo: 700,000 muertos por Covid, esa enfermada con la que no pasa nada, así lo dijo @lopezobrador_ 140,000 asesinados y 50,000 desaparecidos; esos que ya no habría desde el 1/12/2018, así se comprometió y juró el peje”, reclamaron algunos.

Cabe recordar que el Día de Muertos es una tradición mexicana muy antigua, sin embargo durante el siglo XIX era diferente la forma de recordar a las personas que ya no se encuentran en el mundo terrenal, por ejemplo; en esa época era típico para algunas personas embriagarse con pulque y agua ardiente sobre las tumbas de los difuntos en los panteones que se encontraban afueras de las ciudad.

(Foto: Captura de pantalla)

La Ciudad de México era el lugar predilecto los días 1 y 2 de noviembre para vender miles de alfeñiques, panes y cráneos de azúcar, principalmente en el portal de mercaderes y en los tianguis, a dichas golosinas se les conocía como ofrendas y tenían múltiples formas; desde granadas hasta mulitas y muchas más figuras.

Dichos dulces fueron una herencia española, ya que eran representaciones de las reliquias santas y mártires, mismas que llevaban a misa para que tuvieran la oportunidad de ser bendecidas, para que posteriormente trasportarlas a sus altares y pedir por la intercesión de los santos para los familiares difuntos ubicados en el Purgatorio.

En los hogares mexicanos durante esos días se colocaban piras mortuorias para los difuntos, lo cual era muy parecido a los adornos que se ponen actualmente en esas fechas. Eran colocadas una gran cantidad de velas, crucifijos, estampas de santos y ofrendas de azúcar.

También en los siglos XVIII y XIX, en los panteones se establecían sacerdotes que rezaban un padre nuestro para los difuntos a cambio de un par de monedas, por tal motivo que era un día fructífero para los sacerdotes, puesto que las personas pagaban para encaminar las almas de los muertos.

