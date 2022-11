Andrea Chávez aseguró que al INE “lo suyo es el interé$” por ocultar encuesta

Andrea Chávez condenó el supuesto "ocultamiento" del INE sobre la encuesta que legitima la reforma electoral (Foto: Instagram / @andreachaveztre)

Andrea Chávez, diputada federal por Morena, condenó que el INE “ocultara” la encuesta que el propio instituto levantó y, al mismo tiempo, demostrara que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es aplaudida por el pueblo de México.

Este miércoles 2 de noviembre, la abanderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) reaccionó a los datos difundidos por su partido, pero compilados por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto porque el organismo a cargo de Lorenzo Córdova dejó en su plataforma de transparencia los resultados de la “Encuesta telefónica sobre alcances de una posible reforma electoral” y no lo difundió como un comunicado oficial.

Dicha estrategia de comunicación fue mal vista por las y los promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T), quienes acusaron de un intento de ocultamiento porque los resultados de la encuesta legitiman la iniciativa promovida por el presidente López Obrador. Particularmente, Chávez Treviño señaló un conflicto de interés en el que evitan que se difunda la información de dicho sondeo.

La encuesta que levantó y ocultó el INE demuestra que las y los mexicanos apoyan la Reforma Electoral propuesta por nuestro Presidente.



¿Por qué se empeñan en ocultar la verdad?



¿Por qué se oponen a que nuestra democracia avance?



Fácil, lo suyo es el interé$. — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) November 2, 2022

“La encuesta que levantó y ocultó el INE demuestra que las y los mexicanos apoyan la Reforma Electoral propuesta por nuestro Presidente. ¿Por qué se empeñan en ocultar la verdad? ¿Por qué se oponen a que nuestra democracia avance?Fácil, lo suyo es el interé$”

Por su cuenta, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, advirtió un probable cambio de percepción ciudadana en referencia a la Reforma Electoral, pues tan sólo el 27% de los encuestados tenían conocimiento del contenido de la misma, ya que la encuesta se realzó en septiembre y, de esa fecha a noviembre, mucho se ha discutido.

“Después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas, y al contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión”

Para argumentar este postulado, el presidente del INE recordó que la percepción positiva del instituto ha mejorado, esto en virtud de que este tipo de ejercicios consultivos señalan que el organismo descentralizado subió del 67% al 73% la confianza ciudadana: “Es algo normal que cambie la opinión pública cuando existe más información disponible”.

Una encuesta mandada hacer por el @INEMexico hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento solo un 27% conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 2, 2022

Y es que la encuesta señala que el 51% de la ciudadanía está de acuerdo con la Reforma Político-electoral; asimismo, el 78% ve con buenos ojos que los consejeros del INE y los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deban de ser sometidos al voto popular; el 52% de los encuestados quiere que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); también están a favor de que se reduzca el presupuesto al INE, esto porque el 55% se decantó en favor de esta reducción en recursos tal y como lo planteó AMLO.

Bajo esa óptica, el 43% de los encuestados aseguró que el INE gasta demasiados recursos del erario público y que por tanto, está justificado el recorte. Otras cosas que el público manifestó en favor de AMLO es que coinciden al 72% en que los partidos políticos reciben mucho dinero, por lo que el 94% está de acuerdo en que se les pase tijera en presupuesto del erario.

Como si esto no fuera suficiente coincidencia con el presidente López Obrador, el 85% de los encuestados dijo que no ve vulnerado su derecho al voto con estas modificaciones, es decir, si la reforma de AMLO pasa, ésta no contará su derecho a la democracia, por lo que la baja difusión del INE ante estos resultados fue severamente criticada por los morenistas.

SEGUIR LEYENDO: