Qué hizo Felipe Calderón en Berlín

El ex presidente mexicano Felipe Calderón (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

El ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa informó a través de su cuenta de Twitter que acudió este lunes a la reunión del Club de Madrid, en Berlín, Alemania, donde habló sobre ‘Crisis Energética’ y ‘Cambio climático’, en la que también estuvieron algunos expresidentes y ex primeros mandatarios, como Esko Aho, ex primer ministro de Finlandia; Dalia Grybaudkaité, ex presidenta de Lituania; Dirk Messner, presidente de la Agencia Ambiental Alemana, entre otros.

Felipe Calderón indicó en su cuenta de Twitter que se encontraba en Alemania: “Estoy en Berlín, participando en la reunión del Club de Madrid que agrupa a ExPresidentes y ExPMs. Mi tema fue “Crisis Energética y #CambioClimático junto a Esko Aho, exPM Finlandia, Dalia Grybaudkaité, exPres de Lituania, Dirk Messner, Pres. de la Agencia Ambiental Alemana”, informó el panista.

12/11/2018 El expresidente mexicano Felipe Calderón. CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA TWITTER/@LOPEZDORIGA

En esta asamblea anual, con duración de dos días, se reunieron políticos de diversos países, y dicha reunión tuvo como nombre: “Liderando en un mundo de crisis convergentes”, que se refiere a las consecuencias que generó la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, en términos de materia económica global.

En tanto, los políticos también intervinieron en temas de crisis energética y climática, esto a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Estoy en Berlín, participando en la reunión del Club de Madrid que agrupa a ExPresidentes y ExPMs. Mi tema fue “Crisis Energética y #CambioClimático” junto a Esko Aho, exPM Finlandia, Dalia Grybaudkaité, exPres de Lituania, Dirk Messner, Pres. de la Agencia Ambiental Alemana. pic.twitter.com/oSQyNc2Ejt — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) October 31, 2022

En su perfil de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa nombró a los distintos ex mandatarios que acudieron a esta sesión: “En foto también aparecen H. Vivekanda, de “Diplomacia Climática”, Kiell M. Bondevik, exPM de Noruega, Peter Neumann del King´s College London, John Denton, SG de la Cámara Internacional de Comercio; de espaldas Mousse Mara, ExPM de Mali y Aleksander Kwasniewski, ex Pres de Polonia”, escribió el ex presidente de México.

Las distintas sesiones se llevaron a cabo de manera privada, con excepción a la participación final frente al plenario de Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas. El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa no se pronunció más en sus redes sociales sobre la reunión del Club de Madrid.

Previamente, Felipe Calderón también se reunió con Ernesto Zedillo

El pasado 20 de octubre, los ex mandatarios nacionales, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Ernesto Zedillo (1994-2000) tuvieron un encuentro en España, durante el foro 20 años de FIL: Democracia y libertad, el cual se realizó en Madrid. Ambos acudieron como panelistas, y ante dicha reunión, Calderón Hinojosa escribió en Twitter: “En el Foro 20 años de FIL: Democracia y Libertad, en Madrid, tuve el honor de compartir panel con los expresidentes Ernesto Zedillo, de México, y José Maria Aznar, de España, así como con el Juez y ahora Senador Moro, de Brasil. Disertamos sobre el futuro de América Latina”, expresó el ex presidente de México.

En dicho evento, Ernesto Zedillo criticó a las actuales administraciones de algunas naciones y señaló que los próximos 10 años serán desperdiciados. Asimismo, señaló su respeto hacia Felipe Calderón:

“El tema de este día es uno muy cercano a mi corazón como sé que lo es para quienes me acompañan, saludo con gran cordialidad y respeto al presidente Calderón (...) cuando veo al presidente Calderón se me viene a la cabeza que mi tarea como presidente debió haber sido bastante compleja, porque fíjense quiénes eran los jefes de los partidos de oposición en México, eran dos señores que con el tiempo llegaron a ser presidentes de México, así que la tarea no era sencilla”, dijo Zedillo Ponce.

En tanto, Felipe Calderón halagó las acciones que hizo Zedillo para sobrellevar la crisis económica de 1994, y recordó que en su momento, el líder y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le pidió ayuda al Partido Acción Nacional (PAN): “Yo le dije al presidente que el interés de la Acción Nacional era prominente y lo íbamos a hacer”, declaró el panista.

SEGUIR LEYENDO: