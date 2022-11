Por qué la Reforma Electoral determinará si AMLO respeta o no a la Iglesia Católica, según Lilly Téllez

(Foto: CUARTOSCURO y Senadores del PAN)

La polémica Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha generado controversia en el círculo político, donde la oposición lo ha tachado de querer atentar contra la democracia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por supuesto, entre dichas críticas se incluyen las que Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), ha lanzado contra el Jefe del Ejecutivo. Bajo ese sentido, este martes la legisladora volvió a dirigirse a Andrés Manuel tras su posicionamiento por la opinión de la Iglesia Católica ante el proyecto.

Fue a través de un comunicado de prensa que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) determinó que la iniciativa figura como “un agravio a la vida democrática” del país. Sin embargo, el tabasqueño únicamente se limitó a expresarse en contra de ello, pero sin lanzar algún tipo de agravio o descalificación a la institución a la que ha jurado respeto.

De esa manera, la legisladora blanquiazul realizó una publicación en su cuenta de Twitter, a fin de “poner a prueba” la admiración que López Obrador tanto ha presumido hacia la iglesia; misma la cual, según Téllez, se podría demostrar desistiendo de la Reforma Electoral.

“La Iglesia del Papa Francisco pone en entredicho la calidad moral del Presidente López Obrador, porque quiere destruir al INE. Si es verdad que AMLO admira al Papa, debe actuar en consecuencia y detener su tiro de gracia a la democracia”.

Lilly Téllez se pronunció respecto a la reacción de López Obrador ante la postura de la Iglesia respecto a la Reforma Electoral. (Captura: Twitter)

“Es su visión y la respetamos aunque no estemos de acuerdo en ese punto de vista”, así fue como López Obrador reaccionó a la postura de la Iglesia. Esto, sin perder la oportunidad de acusar a quienes se oponen a su Reforma de anhelar “un poder sin pueblo”; no así con el círculo católico. “No es el caso de la Iglesia, porque la Iglesia es todo el pueblo”.

Sin embargo, la realidad es que el pronunciamiento de la institución religiosa no discrepa de a quienes AMLO tacha de “conservadores neoliberales”, pues, al igual que ellos, aseguró que la Reforma Electoral “es claramente regresiva”.

En ese sentido, destacó que las afectaciones podrían repercutir en la gestión presupuesta, la autonomía ciudadana y la imparcialidad partidista. Ante ello, el CEM exhortó a los poderes legislativo y ejecutivo a no atentar contra la estabilidad y gobernabilidad democrática de México.

“La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, sentenciaron los representantes del Episcopado Mexicano, quienes finalmente apelaron a la prudencia legislativa para defender a las instituciones electorales de México.

El Episcopado señaló a la Reforma Electoral como un agravio a la democracia. (Foto: Infobae)

Round entre la CNDH y el INE

Hace unos días, la Reforma Electoral volvió a poner en duda la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México tras la recomendación que emitió respecto al INE.

Esto luego que órgano dirigido por Rosario Piedra Ibarra llamó al Congreso de la Unión a elaborar una reforma “que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones; la imparcialidad del órgano de contar los votos y cobre la designación de sus integrantes”. En palabras del tabasqueño, expresadas en la mañanera de este 31 de octubre, a fin de “evitar un nuevo fraude en 2024″.

Sin embargo, el Instituto presidido por Lorenzo Córdova respondió se defendió de las incriminaciones lanzadas por el de Piedra Ibarra y se amparó en la Constitución Política para solicitarle que no intervenga en asuntos que quedan fuera de su campo de acción.

SEGUIR LEYENDO: