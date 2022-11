Así fue la rapiña de pobladores en Tabasco a tráiler de cerveza accidentado

Rapiña de trailer en Tabasco (Foto: Captura de pantalla)

Pobladores de Tabasco aprovecharon que un tráiler que transportaba cervezas volcó sobre la carretera Frontera-Villahermosa para cometer rapiña y llevarse todo lo que pudieran antes de que arribaran las autoridades.

El accidente ocurrió la mañana de este 31 de octubre a la altura del kilómetro 54 y de la ranchería Benito Juárez. El chofer del tractocamión habría perdido el control, lo que provocó que la segunda caja de carga volcara, mientras que la primera, junto a la cabina de conducción, quedara ladeada.

De acuerdo con testigos, el tractocamión iba a exceso de velocidad y al pasar por la zona de vibradores, el conductor se vio excedido por la situación, propiciando el accidente en el que no se reportaron personas heridas.

Trascendió que pocos momentos después de que el tráiler de doble remolque tuvo el inconveniente, pobladores de la zona rápidamente se conglomeraron para abrir las puertas de las cajas y comenzar a llevarse las cervezas que estaban en el interior.

(Foto: Captura de pantalla)

A bordo de mototaxis, vehículos particulares, taxis y hasta en bolsas o cargando en las manos, los pobladores se llevaron todas las latas de las bebidas alcohólicas lo más pronto que pudieron.

Ante lo ocurrido, elementos de la policía local arribaron sin lograr detener a ninguno de los asaltantes, ya que les fue imposible llegar a tiempo. La vialidad resultó afectada por más de una hora.

De acuerdo con los reportes, el chofer y su acompañante no resultaron heridos por el accidente y no habrían intervenido en la rapiña de los pobladores, limitándose a esperar a las autoridades para que controlaran la situación.

#Video 📹🔴



La volcadura de un camión que transportaba cerveza termina en rapiña; sucedió en una carretera de #Villahermosa, #Tabasco pic.twitter.com/vANbyA6qXg — Adela Micha (@Adela_Micha) October 31, 2022

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa que más de 50 personas se conglomeraron alrededor de las dos cajas de remolque para sustraer las cervezas que se encontraban en su interior.

Algunas personas que reaccionaron al video que se hizo viral indicaron que no importa que los pobladores se llevaran algo de la carga, ya que las empresas tienen seguros por esos accidentes, así que no están perdiendo nada; por otro lado, hubo quienes condenaron los hechos asegurando que no importa en qué contexto sea, un robo sigue siendo un delito que debe ser castigado.

“Nomms ni que fuera a quebrar la cervecera, además tienen seguro todos los traileras y cargamentos”, “Ahuevo, hay que aprovechar las oportunidades” y “Son empresas aseguradas, no les vas a hacer nada”, señalaron algunos.

“Por eso ningún gobierno va a funcionar, el problema somos todos”, “Robar es robar”, “Muertos de hambre” y “No es posible que sigamos de esta manera cuando será el día que pensemos y hagamos cosas diferentes”, fueron otros comentarios de la ciudadanía ante la rapiña.

Rapiña en Oaxaca, robaron cerveza de tráileres volcados (Foto: Tw @ Oaxaca_AlDia)

Cabe recordar que hace no mucho otro camión de cerveza que se accidentó en el estado de Baja California fue víctima de rapiña por parte de pobladores y conductores que pasaban por la zona.

Según los testigos, cerca de las 14:00 horas del cinco de octubre a un tráiler repartidor se le abrieron las puertas del contenedor y salieron cientos de latas de la marca Tecate, propiedad de la multinacional Heineken.

Lo anterior fue aprovechado por otros automovilistas, quienes se detuvieron en medio de la autopista para llevarse varias cajas; incluso llegaron hasta camionetas para cargar más.

