“Ya había cuerpos debajo de mí”: el testimonio de la mexicana que sobrevivió a la estampida en Seúl

Juliana Velandia, joven mexicana de 23 años, sobrevivió en la estampida de Seúl. Actualmente se encuentra en recuperación por el daño ocasionado en sus órganos. REUTERS/Kim Hong-ji

Juliana Velandia Santaella, originaria de la ciudad de Mexicali, fue una de las sobrevivientes de la estampida en Seúl, Corea de Sur; lugar donde se celebraron los festejos de Halloween. En el incidente cerca de 154 personas perdieron la vida, de las cuales 26 eran extranjeras y otras 80 resultaron heridas.

A pesar de las fuertes imágenes compartidas en internet la mexicana de 23 años logró salir con vida de la catástrofe. En una entrevista con el diario The Washington Post, la sobreviviente compartió su temor de no salir del callejón, pues quedó atrapada media hora sin poder respirar, ahora sufre de rabdomiólisis; padecimiento que se presenta cuando el oxígeno no puede llegar a los músculos y existe una descomposición del tejido, lo cual provoca daño a los riñones.

Abrazamos a los familiares y amigos de quienes perdieron la vida o están heridos por la lamentable tragedia en Corea del Sur. Asimismo enviamos nuestra más sincera solidaridad al pueblo y al gobierno de ese país. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

En el testimonio, la mexicana relató que fue a Corea del Sur debido a un intercambio escolar, pues cursa la carrera de Medicina y actualmente realiza sus estudios en la Universidad Católica de Bucheon, en la cual llegó en agosto de este mismo año. De acuerdo con Velandia, fue con otra mexicana, quien era su compañera de habitación, ambas fueron rescatadas con vida; sin embargo sufren lesiones graves debido al aplastamiento de sus cuerpos.

La historia comenzó cuando las amigas paseaban en la parte de la pendiente del callejón e inmediatamente ellas, junto con otras personas, comenzaron a caer al piso, hasta el grado de que los pies de la estudiante de medicina ya no tocaban la calle, pues estaba sostenida por los demás asistentes del evento.

La gente rinde homenaje cerca del lugar de la estampida durante las festividades de Halloween, en Seúl, Corea del Sur. REUTERS/Kim Hong-ji

“Caminamos unos metros, doblamos a la izquierda y en el callejón ocurrió todo. Yo estaba en la parte de arriba de la pendiente. Y todos empezamos a caer hacia abajo. Nos empezaron a empujar, a empujar, a empujar y no paraban.”, explicó la mexicana.

El @GobiernoMX expresa su profundo pesar por la estampida ocurrida en Seúl, que causó más de un centenar de muertos y decenas de heridos. Nuestra solidaridad con el Gobierno de la República de Corea y las familias afectadas. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2022

A consecuencia de los empujones y el aplastamiento, la joven de 23 años perdió de vista a su acompañante, incluso, no recordó el lugar en dónde se hallaba, sólo estaba concentrada en poder respirar. Del mismo modo, Velandia narró que no podía expandir sus pulmones y a consecuencia, dejó de sentir sus extremidades.

“En un punto mis pies ya no estaban tocando el piso, ya había cuerpos debajo de mí. Había un muchacho que estaba inconsciente y me estaba aplastando y mis piernas estaban resultando tan aplastadas que dejé de sentirlas. Yo juré en un momento dado que iba a perder las piernas, que me las iban a romper... Que nunca más las iba a poder mover”, aseguró al medio de EEUU.

La estampida en Seúl se ha convertido en una de las más mortales en los últimos 10 años. REUTERS/Kim Hong-ji

Cuando la mexicana se dio cuenta de que ya no podía respirar por la nariz, realizó inhalaciones rápidas y cortas por la boca a fin de seguir consciente. Después de pasar 40 minutos atrapada entre la multitud, la joven fue rescatada por elementos de seguridad del país surcoreano; no obstante, aseguró que en el momento del rescate dejo de sentir sus piernas, por lo cual fue más complicado salir de la muchedumbre.

“El problema es que mis piernas seguían atoradas entre todos los cuerpos. No podían levantarme. Este muchacho me ayudó a sacar mis piernas de entre los cuerpos. Cuando me liberaron miré el celular y eran las 22:58 de la noche. Quiero suponer que estuve ahí atrapada entre 30 y 40 minutos”, aseguró.

Las autoridades de Corea del Sur aseguraron que hubieron fallos de previsión en el festejo.

Afortunadamente, la bajacaliforniana pudo encontrar a su amiga con vida, fue gracias a una llamada como ambas se reunieron una vez más. Al día siguiente, las chicas acudieron al hospital de la universidad debido a que Velandia tuvo fiebre durante la noche, una vez en la unidad médica le diagnosticaron rabdomiólisis.

“Me duele respirar, me duele caminar. Básicamente no me puedo mover”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: