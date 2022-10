Sentenciaron a 36 años de cárcel a “El JJ”, el colaborador de “La Barbie” que le disparó a Salvador Cabañas

José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ” (Foto: @rociojimenez15)

José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, identificado como el agresor del ex futbolista paraguayo Salvador Cabañas en el “Bar Bar”, y ex colaborador del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, fue sentenciado a 36 años de prisión.

“El JJ” fue sentenciado por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis contra la salud); operaciones con recursos de procedencia ilícita (en la hipótesis al que por sí custodie recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de pretender alentar alguna actividad ilícita).

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que también se le vinculó con los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio del narcotráfico clorhidrato de cocaína; portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y fusiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

José Jorge Balderas Garza, El JJ. Amigo del narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie (Foto: Archivo)

Balderas Garza fue detenido en abril del 2011 en la exclusiva colonia Bosques de las Lomas en la Ciudad de México. Le fueron aseguradas diversas armas de fuego, numerario nacional y extranjero, así como narcóticos.

En total fueron asegurados dos paquetes con forma de ladrillo con polvo blanco (cocaína), dos bolsas de plástico con cocaína, tres bolsas más con sustancias sólidas con características de la coca, cinco armas largas de diferentes calibres, seis cortas, seis chalecos antibalas, dos cascos tácticos, un millón 300 mil pesos en efectivo y 51 mil dólares.

“El JJ” fue trasladado a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social, número 15, con sede en la ciudad de Tapachula, Chiapas, que es donde actualmente se encuentra.

Posteriormente, el juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, le dictó auto de formal prisión, sin embargo, la resolución fue modificada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.

Atentado contra Cabañas

El ex futbolista paraguayo, Salvador Cabañas (Foto: Cuartoscuro)

La madrugada el 25 de enero de 2010, la Ciudad de México amaneció con una impactante noticia: Salvador Cabañas, el delantero paraguayo que en ese momento era el ídolo del Club América, había recibido un disparo en la cabeza durante una discusión en un bar de avenida Insurgentes.

Las primeras horas el diagnóstico se mantuvo como reservado, pero conforme fueron transcurriendo los días, se reveló que el estado de salud de Cabañas era delicado pero estable. La bala calibre .25 que le se le quedó alojada en la cabeza del ex jugador profesional de fútbol.

Existen varias versiones sobre lo que ocurrió aquella noche fatídica para el jugador. De acuerdo con declaraciones del propio “JJ”, Cabañas habría iniciado el pleito en el baño del bar y el escolta del narcotraficante, apodado “El Contador”, habría sido quien le disparó en la cabeza al futbolista.

Salvador Cabañas (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

“Cuando salí él estaba ahí obstruyendo el paso y le pegué y le dije ‘con permiso’, y no me hizo caso. Entonces me atravesé y lo rocé y me tiró un golpe, ahí fue donde también me molesté y le reclamé. Ya vi que era él y traté de calmar la situación, pero pues el amigo andaba muy borracho y agresivo, y luego pues ya peleamos y entró ‘El Contador’, y le dieron un balazo al amigo”, conto “El JJ” durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Sin embargo, la versión del escolta es otra. Tiempo después del incidente, cuando fue detenido, “El Contador” relató que Balderas Garza amenazó a Cabañas diciéndole: “soy el que te va dar en la madre”. Y segundos después le disparó al futbolista.

De hecho el propio Cabañas identificó a Balderas Garza como su agresor, pero años después, cuando se encontraba en México para inaugurar un centro de rehabilitación en el estado de Morelos, dijo las siguientes palabras al recordar aquel episodio que por pocó le cuesta la vida.

“Si encuentro al señor delante de mí le diré que lo perdono, por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al ser suprmero y a la gente que me apoyó”.

