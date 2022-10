“No soy corrupto, pero..”: Denise Dresser se lanzó contra AMLO por la investigación a su hermano Pío

Denise Dresser criticó al presidente AMLO por permitir que la corrupción continue en el país a manos de familiares.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negara su implicación en el fallo de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso en contra de su hermano Pío, la politóloga Denise Dresser criticó al mandatario por permitir la existencia de casos de corrupción en el país a manos de familiares y funcionarios.

A manera de reclamo, la activista cambió el significado de las declaraciones del ejecutivo nacional, a consideración suya, el presidente no es corrupto; sin embargo es el “rey del cash”, deja que entre dinero ilegal a su partido, solapa los sobornos y encubre a familiares de cohecho.

“Traducción: No soy corrupto, pero permito que mis familiares/colaboradores lo sean. No soy corrupto, pero nombro a funcionarios que solapan y tapan la corrupción. No soy corrupto, pero sí soy el rey del cash. No soy corrupto porque al dinero ilegal le llamo aportaciones”, afirmó la escritora en su cuenta de Twitter.

Además de dichas opiniones, la autora de Manifiesto Mexicano compartió una especie de recuento de los dos años de investigación en contra del hermano del presidente. Igualmente, resaltó que el personaje vulneró el artículo 15, el cual establece que se le debe de dar una pena de cinco a 15 años a la persona que reciba dinero para favorecer a algún candidato, cuando los fondos sean de origen ilícito.

“Aquí una crónica de dos años de resistencias/obstáculos/pretextos y finalmente el carpetazo al caso de Pío López Obrador. Adjunto las leyes electorales que violó. Según funcionarios gubernamentales morenistas que lo exoneraron, “aportar” dinero ilegal/cash no es delito.”, puntualizó.

Aquí una crónica de dos años de resistencias/obstáculos/pretextos y finalmente el carpetazo al caso de Pío López Obrador. Adjunto las leyes electorales que violó. Según funcionarios gubernamentales morenistas que lo exoneraron, "aportar" dinero ilegal/cash no es delito.

Las opiniones de Dresser se dieron después de que el ejecutivo nacional afirmara en su conferencia de prensa que él no tuvo nada que ver con la decisión de la FGR en el caso de su hermano, pues no era corrupto. A sí mismo, mencionó que si la resolución estaba mal, debía ser revisada por las autoridades competentes.

“Por eso si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si se encontró que el ministerio público, que el juez actuó por consigna, o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la señora senadora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia. No tengo nada que ver, absolutamente”, expresó en su conferencia matutina del 25 de octubre.

AMLO aseguró que ni él, ni su hermano son corruptos. (Foto: Twitter/piochiapas)

Fue el 24 de octubre cuando la Fiscalía cerró las investigaciones contra Pío López Obrador, iniciadas en el 2020 donde se le acusó de financiar con recursos ilícitos las campañas políticas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del ejecutivo nacional. De acuerdo con la dependencia, Pío no cometió algún delito electoral, a pesar de los videos donde le vio recibir dinero por parte del ex funcionario David León en el 2015, donde presuntamente se le habrían entregado cerca de un millón de pesos.

En la documentación, difundida por el periodista Ignacio Azalga, también se mostró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigaron la información divulgada y concluyeron que el hermano del presidente no cometió operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se determina el NO Ejercicio de la Acción Penal en la carpeta de investigación en que se actúa por los hechos denunciados, en contra de los imputados Pío Lorenzo López Obrador y David Eduardo León Romero.”, se mostró en los documentos filtrados.

Ante la noticia, diversos personajes expresaron su inconformidad y uno de ellos fue el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, quien arremetió contra la decisión de la FGR al considerar que se trató de una justicia selectiva; en su mensaje también ironizó acerca del fallo.

