“Estoy muy cerca de la muerte política”: Ricardo Monreal bromeó con polémica que inició Layda Sansores

Horas antes de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, diera inicio con su programa Martes del Jaguar, el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, bromeó señalando que estaba preparado para su “muerte política”.

Desde el Senado de la República, el coordinador del Grupo Parlamentario de la bancada guinda posó con unas catrinas que visitaron el recinto y, en tono de broma, aseguró que no tenía miedo a lo que el futuro le estuviera preparando.

Y es que la noche anterior la mandataria de Campeche, que también es de Morena, arremetió en su contra y dijo que este martes revelaría conversaciones que lo involucraban en una polémica, sin dar más detalles.

“Estoy en proceso de muerte política, en unas horas. No le tengo miedo, ni al miedo mismo, ni a la muerte. Estoy muy cerca de la muerte política”, dijo Monreal Ávila.

“No le tengo miedo, ni al miedo mismo, ni a la muerte, estoy muy cerca de la muerte política”, bromeó Ricardo Monreal, en referencia a que en unas horas Layda Sansores hablará del senador en su programa “El martes del Jaguar”. pic.twitter.com/EaFk7fHbsP — Azucena Uresti (@azucenau) October 25, 2022

Fue por la noche que Layda Sansores presentó unas conversaciones entre Ricardo Monreal y el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, en donde hablan sobre un supuesto amparo para no perder sus bienes.

“Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre”.

Asimismo, en las conversaciones que presentó entre el morenista y el priista, acordaron cómo trabajar en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal Ávila, ganara la gubernatura de Zacatecas, tanto así que el priista sentenció que estaba “en manos” del morenista.

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

En un momento del material, que según Layda Sansores obtuvo porque alguien se lo compartió, no a través de trabajos de espionaje, se puede leer que presuntamente el senador recriminó a Alito Moreno por no crear una alianza entre ambos partidos en Zacatecas, ante lo que el priista señaló que no se había formado un frente de oposición pero aún así Morena ganaría la elección.

“Tiempo al tiempo, ningún engaño, no había opción para colúmpiele con el género, pero lo que te interesa se logrará que es ganar, abrazo”, apuntó.

Tras la revelación del material que ya se encuentra en redes sociales, el legislador morenista envió un mensaje, asegurando que ejercerá su derecho para realizar las acciones legales pertinentes, apuntando que nada le distraerá de sus labores políticas.

El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/GymBMd3kmZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

“No nos distraerá nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé”, aseveró a través de un video que compartió en sus redes sociales esta noche del martes.

Por su parte, el priista, que desde varias semanas antes había sido objeto de revelaciones en el Martes de Jaguar, dijo a través de su cuenta verificada de Twitter que “otra vez la Gobernadora [ha estado] manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa http://fakewhats.com”.

Criticó que la gobernadora se centre en hacer polémica, en lugar de trabajar en disminuir “delitos y los homicidios” en Campeche, los cuales dijo que están aumentando en un más del mil por ciento.

Por lo anterior, extendió su solidaridad, amistad y respaldo al senador Ricardo Monreal, “un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”.

