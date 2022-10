La realidad detrás del supuesto video de AMLO anunciando su reelección

El video falso difundido de Andrés Manuel fue editado con tres de sus declaraciones durante toda la conferencia (foto:Andrés Manuel López Obrador/captura de pantalla)

En la red social Twitter se difundió un video falso del mandatario Andrés Manuel López Obrador donde aseguraba su idea de reelección para la contienda del 2024. El contenido de la grabación fue manipulado en contra del mandatario para que distintas declaraciones fueran sacadas de contexto. La publicación original ya fue eliminada pero contenía un aproximado de 3 mil retweets y 4 mil 500 me gusta.

El video editado fue retomado de uno de los discursos que el presidente dio en la reunión de la Supervisión de Camino Rural Tlapa de Comonfort en Guerrero el pasado 21 de octubre. La publicación contenía un mensaje donde advertía que las intenciones de reelección por parte del presidente serían un peligro.

De acuerdo a la cuenta AFP Factual, dedicada a verificar el contenido de material sospechoso o incierto en internet, el video publicado el 23 de octubre fue editado en tres ocasiones con base en la transmisión en vivo difundido por el canal del gobierno de México

🧵🇲🇽 Usuarios difunden este video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegurando que en él anunció su idea de reelegirse.



🔎 Pero la secuencia fue editada para sacar de contexto tres declaraciones del mandatario.



Lo explicamos⬇ pic.twitter.com/Lz6Ea8tFXX — AFP Factual 🔎 (@AfpFactual) October 24, 2022

La primera intervención del material fue reestructurado entre los minutos 13:54 y 14:55, tiempo donde Andrés Manuel hace referencia a la creación de una reforma para ampliar el periodo de presidencia la cual iba en contra de sus valores:

“Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero esos sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, sería traicionarse, porque nosotros somos maderistas y sostenemos el lema, el criterio del sufragio efectivo, del voto efectivo, de que hay una auténtica democracia y no reelección”, señaló el mandatario en su discurso.

De acuerdo a la cuenta AFP Factual la información tenía como objetivo des informar a los usuarios y generar polémica. (Foto: CUARTOSCURO)

La segunda edición ocurrió en un fragmento dicho por el morenista en el minuto 33:13 en donde ya no se hablaba de la reelección y en cambio se mencionaba al cantante Vicente Fernández para hablar sobre las obras en Guerrero:

“Decía el finado Vicente Fernández: ‘Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar’. Si ustedes no dejan de trabajar en los caminos, en las obras para beneficio del pueblo, nunca les va faltar el presupuesto, no les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar”, enfatizó el funcionario.

El presidente Andrés Manuel, durante la conferencia en Guerrero, habló de la reelección como una practica anticonstitucional. (foto:Archivo/Andrés Manuel López obrador Petatlan guerrero)

El tercer momento de la manipulación de la grabación es entre los minutos 15:12 y 15:25 en donde AMLO menciona al ex presidente Porfirio Diaz, su gobernanza durante 30 años y sobre su reelección, a lo que añadió que de ninguna manera se ampliará el tiempo de su gobierno:

“Porfirio Diaz se quedó, también, con la excusa de que le faltaba tiempo. En ese entonces los periodos eran de cuatro años”, recordó el presidente en su discurso.

El video que buscaba desinformar a los usuarios de internet duraba un aproximado de 16 segundos en los cuales se recopilaban y acomodaban pequeñas frases del mandatario en los distintos momentos mencionados para afirmar sus intenciones de reelección.

La reunión de la Supervisión de Camino Rural Tlapa fue parte de la gira del presidente Andrés Manuel por el estado de Guerrero en conjunto con la gobernadora de la demarcación Evelyn Salgado Pineda y los subsecretarios de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. La conferencia fue hecha para destacar las obras de la comunidad, los beneficios y esfuerzos por parte de los trabajadores y pobladores.

