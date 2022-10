El Ex Vocalista de Motley Crue John Corabi, regresa a la CDMX

John Corabi se presentará en La Piedad CDMX el 27 de octubre, el 28 en Hermosillo, el 29 en Blackbox en Tijuana, y el 30 en el Hotel Colonial en Mexicali. (Foto: Beristain Entertainment).

Ya está todo listo para las presentaciones que el guitarrista estadounidense John Corabi ofrecerá este mes de octubre en diferentes puntos del país, por lo que sus fans podrán dsifrutar algunos temas como: “Cosi bella”, “If l had a Dime”, “Robing Son”, “Drifttaway”, “Home sweet home”, entre otras más.

Debido a la pandemia, Corabi junto con su oficina decidieron cancelar su gira que tenían por México pero ahora retomarán dichas fechas y se presentará en La Piedad CDMX el 27 de octubre, el 28 en Hermosillo, el 29 en Blackbox en Tijuana, y el 30 en el Hotel Colonial en Mexicali.

Ya son varias las veces que John visita la Ciudad de México. La primera de ellas fue el 15 de junio de 1994 como parte de la gira Anywhere there’s electricity en la que presentaban el disco Mötley Crüe, en lo que también fue la primera visita de Mötley Crüe a nuestro país, en el Palacio de los Deportes

Mötley terminó la relación con Corabi en 1997. Después de ello, continuó su carrera musical, en la que ha visitado México en diferentes ocasiones. En 2010 declaró que era su quinta visita a México y una de las visitas más recordadas fue en 2009 en el Pasagüero, en un show acústico privado.

Después de su salida de Mötley Crüe , ha trabajado con el ex guitarrista de Kiss, Bruce Kulick en la banda Union. (Foto: Twitter@p_interactiva).

El vocalista John Corabi ya se había iniciado en el mundo del hard rock durante casi una década cuando consiguió el concierto de alto perfil para reemplazar al líder de Mötley Crüe, Vince Neil en 1992, y aunque su permanencia en el grupo resultó ser breve, Corabi se ganó una reputación como líder y colaborador, ganándose un lugar como cantante y guitarrista con actos como The Scream, The Eric Singer Project, Union y The Dead Daisies.

Inicios

Corabi nació el 26 de abril de 1959 en Filadelfia, como muchos músicos de su generación, una de sus influencias fueron The Beatles cuando los vio por televisión cuando era niño. Después de graduarse de la escuela secundaria, Corabi se desempeñó en varios trabajos ocasionales mientras cantaba como líder de su banda, Angora.

Años después Corabi formó The Scream en 1989, donde lanzaron Let It Scream a través de Hollywood Records dos años más tarde y lograron obtener difusión en las radios de rock con el tema “Man in la luna.”

En 2015, se unió al grupo de hard rock del músico australiano David Lowy, The Dead Daisies, como vocalista principal. (Foto: Captura de pantalla).

A principios de 1992, Corabi aceptó una invitación para reemplazar al despedido Vince Neil en Mötley Crüe, que obtuvo discos de platino. Con Corabi en la voz, Mötley Crüe lanzó la muy esperada continuación de su carrera, Dr. Feelgood; sin embargo, a raíz del grunge Mötley Crüe fue un fiasco absoluto y aundado a eso, los fans de la banda no lo recibieron como él hubiera querido.

Durante el resto de la década, Corabi dividió en gran medida su tiempo entre tocar con Ratt, Union y ESP, lanzando álbumes en vivo con los dos últimos en 2005 y 2007, respectivamente. Cinco años después lanzó su debut discográfico en solitario en 2012 con el set acústico Unplugged.

Corabi ha hecho una carrera sólida en el mundo del hard rock, ya que después de su salida de Mötley Crüe , ha trabajado con el ex guitarrista de Kiss, Bruce Kulick en la banda Union, así como con Eric Singer en el grupo ESP; también fue guitarrista de Ratt. Volvió a trabajar con Nikki Sixx en el el proyecto Brides of Destrution y ha continuado su carrera solista, siempre apoyado en ese estupendo material que hizo en el disco Mötley Crüe, el cual con el tiempo ha sido más valorado por los fans, a pesar de que en su momento no repercutió como se esperaba.

