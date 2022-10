Lúa Jenn desafía el machismo en la industria musical tras crear el Flow Norteño: “Hacen todo un producto de la mujer”

(Foto: Ig lua.jenn)

Cuando se habla de regional mexicano, algunos cantantes o emblemáticas canciones vienen a la memoria colectiva de la población, no obstante, la intérprete regiomontana, Lúa Jenn fue un paso más allá y creó el Flow Norteño, una forma refrescante e innovadora de con la que nuevas generaciones podrán identificarse tanto por sus ritmos, como por el mensaje que contienen sus letras.

Fue durante una plática con Infobae México donde la intérprete que recientemente se hizo viral en redes sociales tras ser captada mientras cantaba La tequilera, contó un poco de su trayectoria artística y cómo es que busca incidir en un mundo tan complejo como lo es la industria musical.

De acuerdo con Jennifer Silva Torres, nombre de la cantante, su gusto por la música inició desde los ocho años de edad, cuando se dispuso a participar en un concurso local de canto.

“Mi gusto por la música no sé de donde sale, un día concursé para la escuela y gané el tercer lugar y ya de ahí me gustó la sensación de estar en el escenario y ahí ya no me bajé hasta la fecha. Así fue como comenzó todo esto”, dijo en primera instancia.

Qué es el Flow Norteño

Aunque ese pasado parece bastante lejano ahora que Lúa ya cuenta con un álbum titulado Reina del Desierto y un EP con tres clásicos del regional mexicano: La tequilera, La Cigarra y Deja La Luna, para la famosa su historia musical tiene muchas vertientes en su vida.

“El flow norteño siento que me define por la historia que tengo de un antes y un después en mi carrera, yo crecí en el norte de la Ciudad, nací en Monterrey, pero me crié en Saltillo Coahuila, entonces el sonido del acordeón, del bajo sexto ahora sí que me hace sentir en casa y huele a carnita asada, pero hace 12 años que estoy viviendo en la Ciudad de México, ahora sí que no soy ni de aquí ni de allá, entonces ahora que estoy en la CDMX pues viene todo esto de los géneros urbanos. Estuve siete años en una banda de reggae y ahí fue donde descubrí más géneros que el regional”, mencionó.

Respecto a una de sus más recientes producciones, Lúa apuntó que debido a las influencias musicales que tuvo durante todos esos años, se decantó por combinar ritmos, lo cual, llegó a causar curiosidad en aquellos que le ayudaban a crear su material.

“Con este disco de la Reina del desierto, mezclo estas dos partes de mi vida (...) entonces me metí un poco en el trap y el rap. A mi productor le preguntaron, ¿Qué estás haciendo? y ya le dije: ‘Tú diles que es Flow Norteño, ya cuando tengan que darme un premio los encargados de eso ya se tendrán que preguntar donde ponerme”, relató.

La visibilización de las mujeres en la industria musical

Lúa Jenn reveló que no todo ha sido sencillo para ella y ahondó que durante su trayecto para consolidarse dentro de la industria musical ha tenido que enfrentarse a múltiples dificultades por ser mujer.

“No tiene que ver el género musical, en la industria musical predomina mucho (el machismo) en cuestión de composición (...) incluso por eso no me quería meter en el regional como tal porque te encasillan como en palenques y el ambiente sí se me hacía un poco pesado y precisamente por eso dudaba mucho de estar en el género como tal”, puntualizó.

La intérprete de éxitos como Flowerecer, Canción de amor, Sé que volverás o Nacimos extranjeras puntualizó que aunque tiene mucha afinidad por el regional mexicano y la música ranchera, se ha percatado que las exigencias que se ponen en las mujeres no siempre son equiparables.

“Es verdad que hay cierta dificultad para la mujer en todo el trato y hacen todo un producto de la mujer de que: ‘Tienes que vestirte de esta manera, hacer estas cosas’ y no lo veo tanto en hombres. Conforme va pasando el tiempo se van acomodando cosas, hay demasiadas compositoras mujeres, pero sólo son visibles el 2%, también hay demasiadas mujeres productoras, pero casi siempre, (parece) como si ser mujer no fuera garantía”, añadió.

Ante esta situación Lúa se mostró contenta de que finalmente se encuentra en un espacio seguro para ella y agradeció el estar trabajando en la actualidad con un equipo comprensivo y respetuoso.

“Ahora que pertenezco a este sello musical, primer sello musical de mujeres en México que es el sello Jueves. Voy aprendiendo más de eso, sobre involucrarnos en gestión de eventos, composición, producción... ocupando los lugares que ocupan los hombres y no se trata nada contra los hombres, sino más bien hacer equipo, impulsarnos”, comentó.

Cantar desde el empoderamiento y la empatía

Para Lúa Jenn, la música es un canal entre sus capacidades vocales y el público, con el cual busca compartir un mensaje que va más allá de ella y de los egos.

“Mi mensaje es hacer lo que amas, la vida es solo un momento, empoderarse, el crear es un acto de fe. No tiene que ser algo específico, (puede ser como) crear momentos, no tienes que ser artista. Mi mensaje es preguntarse si hoy en día estás en los zapatos que quieres estar, en el lugar que quieres estar, en el trabajo que quieres estar precisamente por eso, porque vida solo hay una. Creo que también mi compromiso está en estar en los zapatos de los demás y ver con empatía las vivencias ajenas, las canciones no tratan solamente de mí”, mencionó con una sonrisa en el rostro.

La artista, quién estrenará en noviembre una nueva versión de La Llorona, mencionó que la música tiene que venir del corazón para lograr perdurar en los corazones del público.

“Las canciones tienen que salir desde tu verdad, desde tu historia y desde lo más puro del espíritu para que suene y pueda conectar”, concluyó.

