La razón por la que Javier Lozano llamó “vulgar oportunista” a Germán Martínez tras crítica a la Sedena

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra de Germán Martínez Cázares, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República, tras pronunciarse sobre la rendición de cuentas de los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El pasado miércoles 19 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reprochó a los usuarios de la red que han aplaudido el discurso del senador, pues señaló, “es un vulgar oportunista”.

En el mensaje, el legislador del PAN recordó que Germán Martínez llegó al Senado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras renunciar a Acción Nacional luego de 30 años de militancia.

Durante su estancia en el blanquiazul, indicó Lozano, Martínez Cázares se desempeñó como secretario de la Función Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y presidente nacional del partido desde el 8 de diciembre de 2007 hasta el 6 de julio de 2009, cuando inició su renuncia.

“Germán Martínez ¿el que fue Presidente Nacional del PAN, Secretario de la Función Pública con Calderón, converso a la 4T y, después, opositor a la misma, desde un escaño plurinominal de Morena en el Senado, previo paso por el IMSS? Ni madres. Vulgar oportunista”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios aseguraron que el discurso del senador independiente los representa “100%” como ciudadanos.

“Javier, con total seguridad te comento que la participación de Germán Martínez en el Senado me representa al 100% como ciudadano independiente. No necesitamos mayor polarización, soy mexicano como Germán; sin sesgos políticos ni condicionado por su pasado”, comentó un cibernauta.

“Más mexicanos como German Martínez es lo que necesitamos”, “Este discurso quedará para la historia. Me siento orgullosa de él” y “Fue un discurso magistral y lo que muchos mexicanos quisiéramos decir. No hace falta más polarización, aunque sea cierto, a estas alturas tu tuit no suma. México necesita que nuestros representantes levanten la voz, así, sin miedo”, fueron otras de las respuestas.

¿Qué dijo Germán Martínez en el Senado de la República?

Germán Martínez reprochó que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se inmiscuye en política (Foto: Archivo)

Durante su participación en la Cámara Alta el pasado miércoles, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reprochó que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se inmiscuye en política y considere tendenciosos a quienes no piensan como él y no apoyan la militarización del país.

El ex integrante de Acción Nacional recordó que el presidente Lázaro Cárdenas heredó un Reglamento de Deberes Militares, en 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles, así como los limitó en la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos.

“¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del General Cárdenas?”

El legislador advirtió al general que la milicia tiene límites “y debe respetarlos” (Foto: Captura de pantalla)

Y agregó: “(Por ley), a los miembros en servicio activo y a los generales corresponde abstenerse, en la forma más absoluta, de inmiscuirse en los asuntos políticos del país, directa o indirectamente”.

El legislador advirtió al general que la milicia tiene límites “y debe respetarlos”, ya que de violar la Constitución tendrá que ser sancionado, si no por la justicia nacional, sí por instancias internacionales.

“La milicia tiene límites y debe respetarlos, el fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se viola nuestra constitución y los derechos humanos”

