SMN prevé lluvias en mayor parte de México, así como caída de aguanieve en estados del centro

El pronóstico de tiempo para este miércoles prevé la caída de lluvia en gran parte del territorio nacional debido a diversos motivos, entre ellos, el frente frío número 4, la onda tropical número 27 y la presencia de una masa de aire frío que a su vez mantendrá el evento de “Norte”. Se espera que las precipitaciones más intensas sean en el sur, sureste y oriente del país..

Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la caída de aguanieve o nieve en zonas por encima de los 4 mil metros (sobre el nivel del mar) en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En el norte, noreste, centro y oriente se tiene contemplado un puntual descenso de las temperaturas provocado por la masa de aire frío.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima y Michoacán.

México registrará temperaturas máximas de hasta 40º C en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Chiapas, y de hasta 35º C en Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En contraste, las mínimas podrían ser de -5º C en Chihuahua y Durango.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente frío por la mañana con densos bancos de niebla y lloviznas. Por la tarde y la noche, cielo nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y con posibles descargas eléctricas en el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11°C y una máxima de 16 a 18°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 14 a 16 °C.

Península de Baja California: Ambiente matutino fresco a templado, frío en zonas serranas. Bancos de niebla al amanecer en la costa occidental de la Península. Cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, sin lluvias. Ambiente vespertino cálido a caluroso en la región.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado durante el día, lluvias aisladas en Sinaloa y sin lluvia en Sonora. Ambiente fresco a templado por la mañana, frío en zonas serranas de Sonora. Ambiente vespertino cálido a caluroso.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado, así como lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, y chubascos en Nayarit. Ambiente matutino fresco, frío con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado. Probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero. Ambiente matutino templado, y fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente vespertino templado en la región y cálido en costa.

Golfo de México: Cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, sin lluvia en Tamaulipas. Ambiente matutino templado, siendo fresco a frío con bancos de niebla en zonas serranas. Ambiente vespertino templado a cálido. Evento de “Norte”.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino templado y cálido por la tarde.

Mesa del Norte: Cielo despejado a medio nublado, con lluvias aisladas en Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Sin lluvia en Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes. Ambiente fresco por la mañana y frío en zonas serranas, con temperaturas de -5 a 0°C y heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Ambiente vespertino templado.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado con bancos de niebla y neblina. Probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, chubascos en Hidalgo y Morelos, lluvias aisladas en Tlaxcala y Querétaro, sin lluvia en Guanajuato. Ambiente matutino frío con posibles heladas en sierras de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Ambiente fresco a templado por la tarde.

