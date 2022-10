“Ganas de ser corcholata a como dé lugar”: Javier Lozano arremetió contra Ricardo Monreal

El panista lanzó duras críticas tras la participación del gabinete de AMLO en el Senado FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El panista y uno de los principales críticos hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, tras la sesión ordinaria del análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Lozano Alarcón escribió este miércoles 19 de octubre: “Iracundo, furioso, irreconocible, protagónico, mentiroso, zalamero y sin sustancia, @RicardoMonrealA hace una defensa demencial de las Fuerzas Armadas, y culpa al pasado de todas las pifias del presente. Ganas de ser ‘corcholata’ a como dé lugar. Vaya decepción”.

Y es que durante su participación, Ricardo Monreal mencionó que la inseguridad es una “herencia maldita” que recibió el presidente López Obrador de gobiernos pasados.

Ricardo Monreal no perdió su oportunidad para lanzarse en contra de la oposición: “Se les olvida y tienen inteligencia y memoria corta cuando la inseguridad ha sido una herencia maldita que el presidente López Obrador recibió, una herencia de los gobierno pasados que descompusieron y provocaron la descomposición del tejido social”.

Además rechazó las afirmaciones de aquellos que dicen que las Fuerzas Armadas han dictado leyes que se han aprobado en el Congreso de la Unión. “Lo que nosotros queremos, es la base constitucional para actual, porque los soldados sin leyes constitucionales regresarían a sus cuarteles”, destacó.

Asimismo, criticó a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien llegó acompañada del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda, respectivamente, aunque no participaron en la comparecencia.

Durante su participación, Rosa Icela defendió la estrategia de seguridad planteada por el presidente Andrés Manuel. “Es para mí una responsabilidad, pero sobre todo una convicción acudir a esta alta tribuna para informar sobre los resultados del Gabinete de Seguridad en el esfuerzo nacional del Estado mexicano la guía que tiene el Gobierno de México y en específico, el Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López”.

Sobre su comparecencia, Javier Lozano redactó este miércoles: “Una auténtica vergüenza lo que acabamos de ver en el @senadomexicano. La comparecencia de @rosaicela_ titular de la vacía @SSPCMexico, acompañada por dos edecanes de las Fuerzas Armadas (titulares de @SEDENAmx y @SEMAR_mx) que no hablaron. Bonita rendición de cuentas”.

Cabe recordar que la participación de Rosa Icela en el Senado recibió críticas severas puesto que el general Sandoval canceló su comparecencia ante la Cámara de Diputados para brindar una explicación sobre el hackeo a la Sedena. Tema que ha sido sido señalado de ser minimizado por diversos morenistas, incluido el presidente AMLO.

En ese sentido, Rosa Icela fue cuestionada sobre el tema: “La visión que se ha impulsado es la de proteger las libertades en el ciberespacio de la mano de ustedes, señores y señoras legisladoras. Porque claro que han surgido nuevas formas de delincuencia y ataque a la privacidad de las mexicanas y los mexicanos”.

Sobre las filtraciones mencionó: “Como ya dijo el presidente López Obrador, en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie. Las labores de inteligencia se enfocan como debe ser en perseguir a la delincuencia organizada y ya no hay persecución política, hay transparencia porque todos los días se informa al pueblo de México”.

Sin embargo, sus palabras fueron rechazadas por cientos de usuarios que dejaron en claro su inconformidad.

