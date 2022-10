Omar Reyes quería cruzar la frontera, pero fue abandonado en el desierto; 10 meses después lo hallaron sin vida

Omar Reyes López planeaba llegar a Estados Unidos, pero fue abandonado en el desierto y falleció por causas aún no determinadas. (Fotos: FGE Chihuahua)

Omar Reyes López tenía 19 años cuando salió de Santa María Amajac, localidad ubicada en el municipio de San Salvador, en el estado de Hidalgo. Su primer destino era Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se encontraría con un “guía” para cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos.

El joven hidalguense inició su trayecto en noviembre de 2021 junto con otro grupo de migrantes. El día 10 de aquel mes su familia perdió toda comunicación con él. Según la información que se tiene al respecto, el “pollero” que lo ayudaría a llegar al territorio estadounidense lo abandonó en el desierto, por lo que Omar se extravió y no se tuvo noticia alguna sobre su paradero sino hasta el pasado 17 de septiembre, cuando encontraron sus restos.

La búsqueda se extendió a lo largo y ancho del desierto que conecta a Chihuahua con Estados Unidos. (Foto: FGE Chihuahua)

A partir del momento en el que no lograron contactarlo más, sus familiares destinaron todos los recursos disponibles para localizarlo. Se movilizaron desde Hidalgo, Nayarit, Sinaloa e incluso en Estados Unidos para gestionar su búsqueda. En el proceso obtuvieron el apoyo de algunas organizaciones ciudadanas que acompañan a las familias de personas desaparecidas e hicieron público el caso en la prensa y en las redes sociales.

Acudieron a las autoridades para presentar un amparo en el Juzgado Primero de Distrito de Chihuahua con la intención de que el estado emprendiera la búsqueda con todas las herramientas a su alcance. Desde el 17 de noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) incorporaron un helicóptero a los trabajos de rastreo.

Incluso se activó una ficha amarilla por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para identificarlo en aeropuertos internacionales.

Desde que perdieron contacto con él, los familiares de Omar Reye se movilizaron para gestionar su búsqueda. (Imagen: FGE Chihuahua)

Durante los 10 meses que duró la búsqueda del joven Omar, sus familiares recibieron múltiples llamadas de extorsión y amenazas para detener toda labor de rescate, pero eso no los detuvo. No obstante, el esfuerzo no rindió los frutos deseados. Como parte de un operativo terrestre realizado en Praxedis G. Guerrero, una localidad del municipio de Guadalupe Distrito Bravos, elementos de la FGE encontraron los restos del joven el 17 de septiembre de este 2022.

Tuvo que pasar casi un mes más para que, el 7 de octubre, se confirmara que el cuerpo, el cual hallaron en una finca abandonada, efectivamente, era el de Omar Reyes.

Las condiciones en las que encontraron su cadáver impidieron determinar la causa de muerte, pero los estudios periciales consideraron que habría fallecido hace casi un año. “Por el momento no se tiene establecida la causa del fallecimiento, debido al estado en que fue localizado el cuerpo, el cual, se calcula que tenía de entre ocho a 12 meses de haber fallecido, de acuerdo al cronotanatodiagnóstico realizado junto con las pruebas forenses”, pudo leerse en un comunicado de la Fiscalía.

Por las condiciones en las que hallaron el cuerpo de Omar, no ha sido posible establecer la causa de muerte. (Foto: FGE Chihuahua)

“Hoy sabemos que Omar falleció aproximadamente el 19 de noviembre de 2021 [...] los informes periciales indican causa de muerte ‘indeterminada’ y no reportan signos de violencia”, escribió la familia de Omar en un comunicado.

Los primeros indicios para confirmar la identidad de Omar al momento de ubicar el cuerpo fueron sus zapatos cafés y su escapulario con las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, mismo que llevaba en el cuello el día que salió de su casa con rumbo a Estados Unidos.

Pese al resultado de la búsqueda, agradecieron el apoyo recibido

El pasado 13 de octubre, tras meses de ardua y angustiante búsqueda, Omar fue velado en su casa, rodeado de flores y familiares que lloraron su lamentable fallecimiento. “Mi sobrino #OmarReyes, de 20 años, ya descansa en su natal Hidalgo”, escribió en Twitter una de las tías del joven hidalguense.

Mi sobrino #OmarReyes, de 20 años, ya descansa en su natal Hidalgo. El #pollero lo abandonó en el desierto frontera Chihuahua-EEUU; tras 11 meses de búsqueda por aire y tierra lo encontramos sin vida, en una finca abandonada.



Un día contaré cómo vencimos la #burocracia. 🙏 pic.twitter.com/3TzcT9dY0W — Sheila Arias (@Cheilona) October 16, 2022

En un escrito dirigido a la opinión pública, la familia de Omar compartió la sensible pérdida y externó su agradecimiento a la Fiscalía de Chihuahua, específicamente al equipo a cargo de Manuel Carrasco Chacón, titular de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

“A todos los que colaboraron y que no abandonaron el caso: Gracias eternas por todas las facilidades que hicieron posible el retorno de Omar y el reencuentro con su familia”.

Además de las y los servidores públicos que les brindaron auxilio, los familiares del joven Omar reconocieron el apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua y agradecieron a los medios de comunicación de Hidalgo, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México y otras zonas fronterizas por visibilizar el caso y evitar que pasara inadvertido.

Finalmente, aunque Omar no logró cumplir su objetivo y su búsqueda terminó con un doloroso resultado, su familia aseguró que “el compromiso con la causa continúa”, pues denunciaron que factores como la escasez, el desempleo y los bajos salarios son razones comunes por las cuales cientos de jóvenes abandonan su hogar en busca de una mejor vida.

“Nos toca acompañar a otras familias porque los jóvenes no dejan su hogar, su tierra ni su país porque quieren. Emigran por la escasez en sus comunidades, por desempleo, por bajos salarios, por la indolencia del Estado, por la ausencia de políticas públicas efectivas para retenerlos en mejores condiciones”, puede leerse en la parte final del comunicado.

