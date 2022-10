Por qué compararon el físico de Thalía con el de Laura Zapata

Un cambio de outfit de Thalía para TikTok desató la conversación (Foto: Instagram/@laurazapataoficial y @thalia)

Laura Zapata y Thalía son hermanas, por lo que el parecido físico entre ambas podría resultar algo obvio, a pesar de ello, la actriz y la cantante nunca se han caracterizado por tener una fisonomía, forma de vestir, voz, actitud o estilo similares.

El que no lleven una relación muy cercana e incluso estén bloqueadas en redes sociales aumentó el impacto que tuvo la reciente comparación entre ambas, esto ocurrió en los comentarios de la cuenta de TikTok de Thalía.

A través de un video, la cantante de No me acuerdo se dejó ver totalmente caracterizada como la actriz Marilyn Monroe, pero los comentarios de inmediato notaron su semejanza con Laura Zapata:

“Laura Zapata te pareces a tu hermosa sister”, “jajaja casualmemte te vestiste de tu sis Laura zapata”, “Se parecen”, “Ella y Laura se parecen mucho, hasta en los gestos” y “Creí que era Laura” fueron solo algunos de los mensajes, además, también hubo quienes la compararon con María de todos los Ángeles, el personaje interpretado por Mara Escalante.

Es probable que la aparente similitud entre Thalía y Laura Zapata haya sido advertida por los fans debido al tono de cabello que tenía en el TikTok, cabe recordar que la actriz de telenovelas tiene de color rubio su pelo.

De igual manera, algunos comentarios destacaron la belleza de Thalía y aseguraron que tenía un gran parecido con la ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz por su papel en Some Like It Hot (1959)

En el video que la cantante subió a TikTok, se pudo escuchar que eligió un divertido audio en el que Kylie Jenner descubre el significado de “Care-cul..”, la frase incluso fue elegida como descripción por Thalía. Con su vestido dorado de amplias mangas, un tono rubio de cabello y los labios pintados en rojo, la cantante reunió más de 14 mil “Me gusta” en esta red social.

Por algún motivo, algunos usuarios aseguraron que en realidad Thalía se parecía a María de Todos los Ángeles (Foto: captura de pantalla / lasestrellas.tv)

Qué controversia se desató recientemente entre Thalía y Laura Zapata

Durante un encuentro con la prensa, Laura comentó que su hermana Thalía no debería de mantener una amistad con Yolanda Andrade ya que la considera una persona peligrosa debido a los rumores que han surgido acerca de su familia.

“No es que le haya puesto un límite, yo le digo (a Thalía): ‘Oye, pues ya controla a tu amiguita, ¿no?’ (…) Imagínate qué sociedad, es peligrosa la persona, la persona es muy peligrosa, han salido una cosas tremendas, de pavor, me miedo, de su familia, de su papá, del hermano, de todo y bueno, yo creo que mi hermana no necesita ese tipo de sociedad”, esto respecto a los rumores que apuntan a que Yolanda y algunos de sus familiares cercanos podrían tener algún tipo de vínculo con agentes del crimen organizado.

Además, Laura Zapata señaló que ella fue la que llevo al estrellato a Thalía (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Además, Laura Zapata, a través de las cámaras de los medios de comunicación, solicitó a la cantante de Amor a la mexicana que grabara un video como testimonial desmintiendo que ella “la ha mantenido muchos años”, pues según la versión de Yolanda, Thalía le hacía llegar una fuerte cantidad de dólares mensualmente a Zapata cuando Eva Mange, abuelita de ambas, aún se encontraba con vida.

“Más que interceder, yo creo que ella tendría que poner un alto a este vituperio a mi persona porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, su esposo muy rico, yo soy una señora, soy una señora de la actuación, soy una señora llena de premios en este país, entonces merezco respeto.”

