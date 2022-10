Tren Interurbano: caída de emparrillado dejó seis trabajadores lesionados en Santa Fe

Se registraron al menos 6 trabajadores lesionados (Foto: Twitter/ @lialimon)

Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón informó que la caída de un emparrillado de las obras del Tren Interurbano en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, dejó seis trabajadores lesionados.

“La @AlcaldiaAO envió ambulancias para trasladar 4 personas al hospital. Habría que revisar las condiciones de seguridad de dichas obras del @GobCDMX”, informó a través de su cuenta de Twitter este domingo 16 de octubre.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México escribió: “Cuerpos de atención de emergencias de la Ciudad de México, brindaron apoyo inmediato a siete trabajadores que sufrieron una caída de una altura de 3 m, al interior del Campo Militar 1F, col. Santa Fe, @AlcaldiaAO; realizaban trabajos en una columna como parte del Tren Suburbano”.

Se registró la caída de un emparrillado de las obras del Tren Interurbano en la zona de Santa Fe que lesionó a 6 trabajadores. La @AlcaldiaAO envió ambulancias para trasladar 4 personas al hospital. Habría que revisar las condiciones de seguridad de dichas obras del @GobCDMX pic.twitter.com/z93hGaQJb0 — Lía Limón García (@lialimon) October 16, 2022

Asimismo, dio a conocer que los paramédicos valoraron a los trabajadores y finalmente tres fueron trasladados al hospital. “Personal operativo informa que presuntamente, la falla de un tensor de alambrón fue la causa de la caída”, detalló.

Sin embargo, algunos usuarios mostraron su descontento puesto que aseguraron que la obra muestra un peligro para los trabajadores y por lo mismo se ha pedido la intervención de las autoridades, mismas que han hecho caso omiso.

“Si por fa la verdad esa construcción está muy insegura si eso es ahora q no funciona no quiero pensar cuando funcione quedará igual q las escaleras d la vergüenza?”, “La columna no tiene venteos suficientes. Ni cuenta con andamios para que los trabajadores suban con seguridad. El revestido de la columna quedó muy bajo en la parte inferior, faltaron corazones que rigidicen el armado”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de la alcaldesa.

Les pedí que vinieran a checar esta obra de varias torres de más de 12 pisos que están muy pegadas al fraccionamiento colinas de tarango y pueden representar peligro por lo pegado además de ruido desde las 7am hasta 6 pm, pero nunca vinieron. pic.twitter.com/9X90nFeSXa — Eduardo Zarandona (@chinchenegrito) October 16, 2022

Tren Interurbano

Desde el último mes del año pasado, se concluyeron 4 kilómetros del Tren Interurbano México-Toluca, lo cual representó un avance del 76.4%. La obra que conectará a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México es uno de los proyectos más comprometedores de la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un recorrido que realizó junto al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava en marzo pasado, dieron a conocer que aún no existe fecha de entrega del proyecto a pesar de que el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que estaría finalizada a finales de este 2022.

“Como ustedes saben, esta es una obra que inició en el gobierno anterior, estamos retomando la obra, particularmente la que va del Estado de México a la Ciudad de México; sin 16.6 kilómetros, es una obra compleja, tiene alturas algunos lugares de más de 40 metros, van a correr un Tren Interurbano”, explicó Sheinbaum en ese entonces.

Aún no hay fecha para la inauguración del Tren Interurbano (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

El proyecto tendrá seis estaciones y una terminal, nueve pasos vehiculares, 10 pasos peatonales, tres viaductos y dos puentes ferroviarios, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Conviene recordar que la obra, que había comenzado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encontraba detenida debido a los problemas por sobrecostos y por las protestas de los habitantes locales; sin embargo, en el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) reinició la construcción.

Y es que en octubre pasado la Auditoría Superior de la Federación encontró pagos indebidos por un monto de al menos mil 775 millones de pesos.

