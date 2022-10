Xóchitl Gálvez reveló que AMLO la invitó a formar parte de Morena: “Desde un principio dije que no”

Revela Xóchitl Gálvez que @lopezobrador_ la invitó a su gabinete.@XochitlGalvez dijo



“De mí no se va a burlar, a mí sus burlas no me molestan...a mí me invitó, su hijo fue directamente a mi casa y me ofreció una senaduría, me ofreció un lugar en el gabinete, pero lo rechace". pic.twitter.com/jyFjaGXPuV