“Nos echamos un tiro”: mariachi exhibió a Pablo Montero por no querer pagarles

Pablo habría estado probablemente en estado de ebriedad cuando se rehusó a pagar el servicio de los músicos (Foto: Cuartoscuro)

Pablo Montero ha dado nuevamente de qué hablar respecto a una actitud un tanto desconcertante. Y es que el famoso fue exhibido por unos mariachis, quienes captaron el momento en que el famoso cantante se rehusó a pagarles por sus servicios, que previamente había contratado, en el interior de un restaurante en Saltillo, Coahuila.

El músico tradicional empleó su cuenta de Tik Tok para poner en evidencia que el también actor habría aparentemente amenazado a los presentes en el lugar para que pagaran los servicios del mariachi, o el problema se iría a los golpes.

El asunto expuesto en la plataforma de videos cortos bajo el usuario @mariachitrc está recibiendo múltiples comentarios negativos, pues no es la primera vez que Montero está envuelto en una polémica del tipo.

Montero aseguró que "no iba a cantarle gratis" a nadie (Foto: TV Notas)

Y es que todo sucedió en un restaurante donde el protagonista de El último rey: el hijo del pueblo se encontraba disfrutado. Según el material audiovisual, Pablo decidió llamar al mariachi para cantar con sus músicos, pero a la hora del pago, el cantante se rehusó a pagarle las canciones solicitadas y hasta amenazó al resto de los comensales para que le ayudaran a pagar.

“Todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos y si no quieren pagarle, Charlie y yo nos echamos un tiro con los que quieran. Todos van a pagar por mis huevos, ¿cómo ven?, si no nos echamos un tiro de los buenos, porque yo no voy a cantarle gratis a nadie y a los muchachos les pagan”, dijo el polémico famoso a los comensales que se encontraban en el mismo restaurante.

De acuerdo con lo exhibido en el video, la gente comenzó a cooperar, pero “Pablo no sacaba ni un peso”, se lee en el clip de Tik Tok. Como nadie de los presentes les pagaba a los músicos, llegaron elementos de la policía, quienes conciliaron la situación y después de dos horas, a los músicos les pagaron “una parte” de lo que cantaron, aunque en el clip también se puede ver a un sujeto en aparente estado de ebriedad que acompañaba a Montero, abrazar a los oficiales.

Al momento el famoso no ha comentado nada de lo sucedido.

Esta no es la primera vez que el famoso está en medio de la polémica por una situación similar, pues hace unos meses también causó revuelo. Fue en junio cuando se difundió un video en el que se muestra cómo Montero sale de un lujoso restaurante en Ciudad de México sin pagar la cuenta que ascendía a 15 mil pesos.

Entonces Pablo salió del establecimiento y se subió con prisa a su camioneta, en donde ya estaba siendo esperado por su chofer, y tras de él, un grupo de empleados sale corriendo para intentar detenerlo, pues no había saldado su cuenta.

Sin embargo, después de la polémica, Montero aclaró que había acudido con un grupo de personas que habría intentado “aprovecharse de él” para pagar la cuenta, cuando ya habían acordado que entre todos se dividirían el total de la factura.

En junio pasado, el actor huyó de un restaurante en CDMX sin pagar una cuenta de 15 mil pesos (Foto: @pablomoficial/Instagram)

“Yo cada rato voy a ese restaurante y consumo mucho, yo me paré, yo estaba con una persona también que se molestó, la fui a dejar a su habitación. Cuando yo bajé me dice el capitán ‘Ya se fueron todos, te dejaron la cuenta’ y le dije ‘pero yo por qué voy a pagar la cuenta de estas personas que ni conozco’”, contó el cantante a finales de junio pasado a De primera mano.

El cantante aseguró que pudo liquidar posteriormente su cuenta, no así la de los otros comensales, a quienes dijo no conocer. “Yo bajo y me dicen ‘no, es que te dejaron tu cuenta a ti’, y les digo ‘¿y por qué no les cobraste a ellos su cuenta? Yo te pago lo que yo consumí, o te pago es más, la mitad’”, relató el hombre de 48 años.

