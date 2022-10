Cómo inscribirse al curso gratuito de inglés en línea del gobierno de Estados Unidos

Cursos de inglés gratuitos en una página del gobierno de Estados Unidos (Foto: Canva)

Tener manejo del inglés puede abrir puertas en ámbitos laborales, sociales y de turismo. El idioma suele representar un plus para conseguir empleo, ya que en algunos trabajos es un requisito obligatorio saberlo.

Asimismo, aprender otras lenguas siempre trae sus ventajas, pues permitirá expandir la cultura y conocer otros países con mayor facilidad, por lo que tomar cursos podría ser una buena opción para reforzar los conocimientos de inglés.

Y que mejor que aprender un idioma a través de una plataforma del país que lo tiene como lengua natal. La Oficina Administrativa del Condado de Sacramento en Mather, California, en Estados Unidos, pone a disposición gratuita un curso de inglés.

El sitio web se llama USA Learns y tiene el objetivo de ayudar a los adultos a aprender inglés mediante un programa en línea, el cual cuenta con tres cursos de diferentes niveles.

De acuerdon con USA Learns, el curso para principiantes e intermedios son totalmente gratuitos, además de tener otras clases complementarias como U.S. Citizenship Course, English 1 Plus, Skills for the Nursing Assistant y Access America.

La plataforma permite tomar las lecciones en el horario de preferencia, es decir, que no existe una hora establecida para resolver los cuestionarios o los ejercicios que imparte el curso.

Para poder acceder al curso se deberán seguir estos pasos:

1. Entrar al sitio web de USA Learns.

2. Registrarse con correro electrónico, nombre y apellido, así como también se deberá crear una contraseña.

3. La última opción pedirá que el usuario registre la respuesta de una suma matemática y listo.

Una vez que se hayan concretado estos pasos, el sitio redireccionará al usuario o usuaria a la parte en donde se encuentran todos los cursos y allí tendrá varias opciones de configuración personalizada.

El primer curso enseña inglés para principiantes. El segundo curso enseña inglés intermedio y el tercer curso, llamado Practice English and Reading, también enseña inglés intermedio.

El último tiene una sección denominada U.S. Citizenship Course, que lo ayudará con la información y el idioma que necesita si es que la persona está buscando la ciudadanía o naturalización estadounidense.

The 1st English Course

Impartido por Silvie Marquez, este primer un curso está basado en vídeos para estudiantes principiantes, con 20 unidades que abordan temas básicos como la hora, la ropa, el tiempo, los lugares, comida, las nacionalidades, la familia, la escuela y más.

Las actividades se acompañan de vídeos, fotos, audios, gráficos y textos que enseñan vocabulario, gramática, ortografía y habilidades para la vida. Esto permite practicar la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura en inglés.

The 2nd English Course

En este segundo curso se aprenderá a practicar el vocabulario, la lectura, la escritura, la gramática, la comprensión auditiva y las habilidades para la vida mientras ves las historias de los diferentes personajes en los retos de la vida familiar, laboral y comunitaria en los Estados Unidos.

Son cinco historias que tienen cuatro unidades o episodios. Hay un total de 20 unidades en este segundo curso de inglés.

The Practice English and Reading

Este curso se enfocará en ayudar a los estudiantes a mejorar la comprensión oral, el vocabulario y la lectura en inglés. Tendrá lecturas de nivel intermedio sobre una variedad de temas. Las historias provienen originalmente de informes de noticias. Además de leer la historia también se podrá escuchar a un hablante nativo repetirla.

Asimismo, se podrá practicar la escritura, la pronunciación y la expresión oral en inglés mediante didácticas actividades.

