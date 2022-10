Presuntos sicarios del CJNG atacaron a balazos a la Guardia Nacional en Temixco

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los uniformados resultó herido en la pierna y otro en el abdomen (Foto: Facebook M Israel Dorado Hdz)

Sujetos armados a bordo de vehículos con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron a elementos de la Guardia Nacional en Temixco, Morelos durante la tarde del lunes 10 de octubre.

De acuerdo con medios locales también había miembros del Ejército, los primeros reportes señalaron que los atacantes habrían bajado de camionetas con las siglas del cártel de las cuatro letras y habrían herido a dos oficiales.

Según datos preliminares, uno de los uniformados fue herido en la pierna, mientras que el otro fue atacado en el pecho. Tras estas acciones se reportó un fuerte operativo de búsqueda para encontrar a los agresores tanto por aire como por tierra.

Según informacion de medios locales los atacantes se trasladaban en vehículos que portaban las siglas del "cártel de las cuatro letras" (Foto: Archivo)

El ataque habría iniciado luego de que los oficiales quisieron marcarle el alto a una camioneta de color negro que portaba las siglas del grupo criminal mencionado. Los atacantes habrían logrado escapar y hasta el momento las autoridades no han anunciado personas detenidas.

Apenas el pasado 7 de octubre se registraron ataques armados que involucraron al CJNG en contra de Cárteles Unidos en la frontera de Michoacán. En dicha ocasión se reportaron por lo menos 11 presuntos miembros abatidos del cártel de las cuatro letras, quienes fueron acribillados por células de Luis Enrique Barragán Chávez, alias El R-5.

Las agresiones armadas ocurrieron entre los poblados de Tazumbos, Rancho Nuevo, así como en las Lomas, cuyo dominio corresponde a la frontera criminal de las fuerzas de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Al menos una decena de sicarios del CJNG fueron abatidos en la frontera de Jalisco y Michoacán

En dicha ocasión un sacerdote de la diócesis de Apatzingán relató a través de un video en la plataforma Youtube que alcanzó a escuchar los ruidos producidos por la balacera. José Luis Segura Barragán en un primer momento pensó que se trataba de una tormenta eléctrica, para luego darse cuenta que se trataba de enfrentamientos armados.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por el grupo Guacamaya, el CJNG es uno de los grupos criminales que azota Colima. Gracias a un reporte con fecha de agosto de 2022 se identificaron a por lo menos 66 integrantes responsables de la violencia en la entidad.

Junto con el Cártel de Sinaloa y el grupo Los Mezcales, el CJNG tiene presencia tanto en Colima como en Jalisco. Entre las personas señaladas había un ex agente de la Policía Federal, un ex secretario de Seguridad Pública municipal y un ex chofer de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Junto con otros dos grupos criminales el CJNG tiene una fuerte presencia en Colima (Foto: Especial)

De acuerdo a la investigación realizada por el Ejército mexicano el líder del CJNG en Colima es identificado como José Juan Torruco Ramos, alias El Padre o El Apa. Además se mencionó a los hermanos Ricardo Iván Larios Mejía, alias El Tatan, y a Jonathan Ricardo, El Puma, quienes fueron identificados como presuntos desertores del cártel de Los Mezcales.

La semana pasada, en especifico el jueves 6 de octubre, se informó sobre presuntos sicarios del CJNG que desfilaron a plena luz del día y atacaron cámaras de vigilancia en Zacatecas. En uno de los videos se pudo observar a dos hombres armados entrando a un hotel y realizando reclamaciones a los trabajadores del lugar, quienes solo pudieron cooperar.

Los presuntos sicarios se bajaron de sus vehículos con la finalidad de desactivar equipos de vigilancia (Foto: Captura de pantalla/Dominio Público)

Los presuntos sicarios primero interrumpieron una cámara de vigilancia al interior del inmueble, para inhabilitar el equipo una de las personas atacó con su arma. También pidieron escaleras pero al final utilizaron una silla para desactivar el equipo de seguridad.

