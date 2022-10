“Con un paracetamol quedo”: Alfredo Adame se burló de su físico tras la operación

Así se ve Alfredo Adame tras su operación (Fotos: Ig/adamereacciona)

Alfredo Adame fue sometido a una operación de emergencia el pasado lunes 10 de octubre por cuatro fisuras faciales, una de ellas en el ojo, la cual fue la más grave de todas su heridas.

El actor dio aviso de su intervención quirúrgica mediante su cuenta oficial de Instagram. “Me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba a que fuera en tres semanas”, señaló.

Las lesiones fueron provocadas por el altercado que hubo a solo unos metros de su casa, en el que dos sujetos lo golpearon cuando supuestamente él solo quería ayudar, pues también un policía había sido asesinado.

Luego de la operación facial, medios comenzaron a circular las primeras imágenes de cómo se veía el rostro de Alfredo Adame después de la intervención y él utilizó esas fotografías para burlarse de sí mismo.

“Con un paracetamol quedo (...) Ya me llegaron las máscaras de zoombie y momia para Halloween”.

De igual forma, mediante sus historias compartió una de las fotos y escribió que la máscara de zombie y momia la iba a vender a “30 pesitos”.

En las publicaciones se pueden leer comentarios de apoyo y cariño hacia el ex conductor de Hoy, así como muchos otros que lo criticaron por exponerse de esa manera.

“Qué necesidad de subirte así. Neta ya te perdimos”; “no te tires al piso para caerle bien a la gente, wey, quiérete y respétate y ganarás el respeto de la demás gente...”; “que se mejore. No es necesario publicar esas fotos. Pero así es Adame”, expresaron algunos usuarios en Instagram.

Así como no faltaron ese tipo de comentarios, hubo quienes se tomaron el humor de Adame con más humor y respondieron cosas como: “Te ves bien con la máscara de Fabiru”; “parece que te pego Manny Pacquiao en sus épocas doradas...recupérese pronto”.

Las cuatro fisuras faciales pudieron haber provocado un daño mayor si él no se hubiera operado lo más pronto posible. “Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor”, señaló.

Al actor lo operaron de las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y esto lo confirmó a través de un video de Instagram.

“Buen día, hoy a las 8 y media de la mañana me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces pues bueno, hoy me hacen la operación de éstas placas de titanio en el pómulo derecho, si no contesto ya saben por qué es”, comentó.

Por fortuna, Adame salió de la operación a las tres horas y ya se encuentra mejor, tanto, que se tomó el tiempo de compartir esas fotografías en las que se burló de su cara hinchada, evidentemente por la reacción del cuerpo a la intervención.

La operación de emergencia a la que se tuvo que someter Adame fue en consecuencia de una pelea en la que se vio involucrado afuera de su domicilio. El histrión de 64 años recibió fuertes golpes en la cara por dos sujetos diferentes.

De acuerdo con su versión, no utilizó la violencia y solo quería ayudar, ya que un hombre le dijo que habían asesinado a un familiar, lo que puso en alerta a Alfredo; sin embargo, unos videos que comenzaron a circular en redes mostraron como tiró la primera patada.

